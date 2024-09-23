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Vlad_37
Невидимый танк скоро может стать реальностью
Танки будущего могут быть оснащены этой технологией

Способность становиться невидимым была постоянной темой почти всех научно-фантастических фильмов, но технологический прогресс последних восьмидесяти лет делает эту возможность все более ощутимой. Создание устройств, способных сделать нас невидимыми, становится очень интересной реальностью, которая может быть использована, прежде всего, в военной сфере, с рисками и выгодами, которые это может принести конкурирующим странам, чтобы получить ощутимое преимущество над своими соперниками. В последние годы были изобретены функциональные щиты невидимости, но что будет, если применить их к танку?

Как сообщает издание Interesting Engineering, возможность увидеть невидимые транспортные средства в ближайшем будущем становится все более правдоподобной. Быть невидимым - это то, чего всегда хотелось так же сильно, как летать. Для этого разработчики попытались черпать вдохновение у животных, ведь некоторые из них освоили системы, позволяющие маскироваться под окружающую среду или становиться невидимыми. Подсветка - это техника, присутствующая в природе, которая заключается в подборе интенсивности окружающего света, чтобы слиться с фоном и исчезнуть. Это характерно для морских животных, но ученые хотят применить ее к военной технике.

На самом деле, всегда интересно посмотреть, какую форму использует каждая армия, поскольку они используют различные типы камуфляжа, которые могут быть более или менее полезными в зависимости от условий, в которых они передвигаются. Теперь это может стать еще более решающим фактором. Это то, что изучалось еще со времен Второй мировой войны. Там проводились исследования по маскировке с помощью рассеянного освещения, но после окончания страшной войны изучение камуфляжа пошло по другим, не менее интересным путям.

Прыгнув вперед во времени, в 2000-х годах исследователи начали изучать светоотражающие материалы, используя стеклянные шарики для создания эффекта невидимости за счет имитации фона. Проблема в том, что эти методы не выдерживают длительного движения, поэтому другие компании, такие как BAE Systems или Eltics, по сообщениям, работают над маскировкой инфракрасной сигнатуры, которая может быть применена к транспортным средствам, делая их невидимыми для инфракрасных прицелов, которые так широко используются в военных действиях сегодня.

Однако это все равно видно человеческому глазу, поэтому необходимо сочетать это с другими методами или материалами, которые могут манипулировать световыми волнами, отражая реальность и делая их более трудными для восприятия или даже полностью невидимыми. В этой области было обнаружено, что специальный секрет из крыльев кузнечиков может поглощать до 99 % света, что делает его действительно эффективным камуфляжем.

Недавний прорыв, имеющий реальное значение, - материал Quantum Stealth, разработанный канадской компанией. Этот материал обладает способностью огибать свет, делая его практически невидимым для человеческого глаза. Хотя он еще не полностью внедрен в военное применение, он представляет собой важный шаг на пути к реальному камуфляжу для объектов и транспортных средств.

Поэтому неудивительно, что вскоре мы увидим применение этой технологии в армии. И не только для маскировки солдат, но и для более крупных и опасных объектов, таких как страшные бронированные машины, которые сегодня легко нейтрализовать именно из-за их размеров и сложности маскировки.

#технологии #оружие #танк
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