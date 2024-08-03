Необычный способ обхода блокировки уже горячо обсуждают в сети





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Первого августа 2024 года пользователи начали массово жаловаться на замедление работы видеохостинга Ютуб. Некоторые отмечают, что многие видео, которые раньше можно было смотреть в 4K "без тормозов", теперь сложно посмотреть даже в 1080p. По словам российских властей, замедление работы сервиса не связано с введением каких-либо санкций, а его причиной является "устаревшее оборудование".





Но россияне были бы не россияне, если бы не начали тут же искать способы обхода медленной работы хостинга. В основном для обхода используются, как ни странно, сторонние сервисы. Например, некоторые отмечают, что ролики загружаются заметно быстрее, если для их просмотра использовать Discord. Чтобы воспользоваться данной "фичей", необходимо скопировать ссылку на нужный ролик, переслать её в чат и открыть плеер.

Необычным открытием стало то, что YouTube спокойно работает через онлайн-игры по типу Garry's Mod и Minecraft. При помощи мода «Web displays» можно открыть и просмотреть видео в Minecraft. Также для этого подходит видеоплеер в игре Garry's Mod.

Отдельные пользователи обнаружили лазейку, если смотреть видео через Steam. Для этого нужно всего лишь добавить команду -console в свойства ярлыка Steam и перезапустить клиент. После этого ввести команду open steam://openurl/https://youtube.com/.