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Хорошие бесплатные игры, часть 1

Существуют люди, которые не любят тратить деньги на различные игры, а играть хотят. В этой и других частях данного блога я постараюсь помочь этим людям, создав список хороших бесплатных игр и рассказав о своём первом впечатлении при игре в них.
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Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3060 Gigabyte за 30 с началом
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 за 60 с началом тр в Регарде
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
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 Начать, пожалуй, стоит с небезызвестной EVE Online или просто "Евы", как её окрестили игроки. Игра является  ММО в мире огромных космических кораблей, так что людям, которые любят собирать капиталы и гриндить она может прийтись по вкусу.

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 Даже если Вам не по душе гринд - это не проблема. В игре огромная вариативность различных активностей, начиная от копки огромных астероидов, заканчивая полётами по секторам с отсутствующей полицией в поисках ПВП. Вы вольны быть и поборником права огромных народов-NPC, выполняя их миссии, и стать крупным купцом, который ворочает огромные деньги на богатом и продуманном внутриигровом рынке, которым управляют сами игроки. Чуть ниже приведена таблица всех возможных активностей, доступных в данной игре.


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 Как Вы можете видеть, активностей в Еве "ну просто завались!" Среди них точно можно найти именно ту, которая будет Вам по душе.

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 Даже если Вы сами не сможете найти что-нибудь - не отчаивайтесь! Ведь в игре есть корпорации - объединения игроков, которые зачастую будут рады помочь новичкам освоиться в этой порой странной, но захватывающей игре.

 Многие происходящие в Еве крупные события часто получают в медиапространстве пометки вроде "в этой игре произошла самая масштабная и дорогая битва в истории ММО". И зачастую это абсолютная правда, ведь на полях сражений Евы собираются тысячи игроков единовременно!

 В игре есть прямая возможность доната, что будет очень частой особенностью игр в моих блогах, однако здесь он не очень важен. Всё, что Вы можете купить за реальные деньги, также может быть куплено за внутриигровую валюту.

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 Весит Ева что-то около сотни мегабайт, а запустить её можно даже на старых компьютерах и ноутбуках. Вместе с тем разработчики недавно выкатили обновление, в котором ещё сильнее улучшили оптимизацию. Теперь на моём ноутбуке Ева начала летать даже на максимальных настройках, хотя раньше он тянул разве что низкие. Точные требования приведу ниже.

 Минусом игры можно назвать достаточно высокий порог вхождения. Хоть в ней и имеется обучение, в нём Вас учат только управлять кораблём, после чего отдают в руки "кадровых агентов", которые знакомят с начальными аспектами основных типов заработка, после чего Вас пускают в свободное плавание по огромному миру игры. Зачастую новичкам приходится пытаться найти какие-нибудь видео на ютубе, которые смогут помочь в их начинании. Благо всяких обучающих роликов там просто видимо-невидимо! И про торговлю, и про уничтожение вражеских NPC, и про многое другое. 

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 От себя хотелось бы посоветовать пару дней полетать самостоятельно, после чего найти себе какую-нибудь корпорацию, множество реклам которых можно найти на просторах Евы.

 Второй игрой в этом блоге будет, пожалуй, тоже достаточно популярная Path of Exile или "Путь изгнанника" в переводе на русский. Это дьяблоид в сеттинге "тёмного магического средневековья". 

 Игра обновляется примерно раз в один-два месяца и каждое обновление привносит в неё так называемые "лиги". Если пытаться подобрать максимально близкое понятие, то это "сезоны". Однако в PoE нет всяческих "батл-пассов" и прочих способов разработчиков вытянуть деньги из народа. Лиги открывают разные грани контента, привнося новые механики. Например в одной лиге Вам необходимо спускаться в шахты и добывать там руду, в другой - охотится и ловить зверей, в третьей - выполнять задания союза разбойников… Наиболее понравившиеся игрокам черты лиг остаются в игре и после их ухода. 


 Донат в игре хоть и есть, но на геймплей особо не влияет, так как представлен несколькими вариантами скинов, а также возможностью расширить хранилище предметов. Скины же абсолютно субъективны, а изначального хранилища вполне хватает для комфортной игры.

 По поводу сюжета: он тут имеется, но представлен он, как и лор, в основном монологами NPC и камнями с текстом. Мало кто будет читать или слушать информацию о том, как кому-то дорога его походная аптечка, когда тут столько локаций, которые очень интересно изучать и получать экипировку! А аптечка… ну да, ну да, это очень захватывающе. Очень интересная история о печальной потере…    Геймплей здесь интуитивно понятный, так что и обучение ограничено, по сути, одной начальной локацией, в которой Вам дадут первое оружие и заклинание и научат ими пользоваться. 

 Нельзя также не заметить огромное дерево навыков, которые могут в корне менять геймплей. (Например один из них даёт Вам полный иммунитет к определённому типу урона, однако максимальный уровень здоровья будет равен одному, следовательно, Вам придётся защищаться исключительно энергетическим щитом.)


 Гринд в игре хоть и возможен, но совершенно необязателен. Зачастую необходимая именно Вам вещь либо просто выпадет на локации или будет создан Вами, либо добрые люди поделятся ею в чате, либо Вы сможете её купить за принятую самими игроками внутриигровую валюту - орбы или сферы, которые выпадают на локациях или вымениваются у NPC. Существует даже специальный сайт, на котором публикуются продаваемые игроками предметы. 

 Ну и системные требования:

 Ну вот, пожалуй, и всё на сегодня. Спасибо Вам за Ваше время, я постараюсь в ближайшее время опубликовать вторую часть данного блога. Всех благ!

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