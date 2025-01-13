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gotreksson
Российские производители колесных кранов пытаются адаптироваться к современным реалиям
Российские производители сталкиваются с серьезными проблемами, включая нехватку ключевых комплектующих и шасси, а также миграцией квалифицированных кадров.

Рынок строительных и дорожных машин (СДМ) стал своеобразным индикатором, отражающим все изменения в российской экономике, фиксируя как положительные, так и отрицательные тенденции. Наверняка многие помнят, как в начале 2000-х годов объемы поставок СДМ резко увеличились на фоне строительного бума, а затем последовали значительные потери в 2009-2010 и 2015-2016 годах. Последние три года отрасль функционирует в совершенно новых геополитических условиях, включая СВО, международные санкции и уход западных производителей, признанных недружественными, из России.

Если сосредоточиться на сегменте колесных кранов (автомобильных, короткобазных и на спецшасси), то в 2022-2023 годах российский рынок пережил беспрецедентный рост объемов поставок. Но, к сожалению, эти рекорды не связаны с увеличением производства на отечественных заводах, а происходят благодаря импорту из Китая. Китай буквально за короткий срок заполнил пустоты, оставленные ушедшими западными брендами. В таких условиях российские производители кранов изо всех сил пытаются адаптироваться к отсутствию привычных импортных комплектующих, приходящих из недружественных стран. Отечественная компонентная промышленность не в состоянии полностью удовлетворить потребности, в результате чего наблюдается нехватка автомобильных шасси. Эти шасси в первую очередь отправляются на фронт, тогда как производители сталкиваются с проблемами по организации международных платежей и логистике. К тому же ухудшилась ситуация с рабочими кадрами: некоторая часть профессионалов переехала из неблагополучных регионов, кто-то уехал за границу — эксперты оценивают это количество от 500 тыс. до 1 млн человек. Другие сотрудники сменили работу на оборонные предприятия, где зарплаты стали значительно выше.

В 2024 году на рынке колесных кранов наблюдается негативная динамика, в том числе в импорте. Этот тренд связан, прежде всего, с высокой ключевой ставкой Центробанка, а также с новыми правилами оплаты работ на государственных стройках, где фактически застройщики смогут получить оплату за проекты только в следующем году. У многих застройщиков отсутствие собственных оборотных средств и высокие ставки по кредитам создают серьезные преграды для нового инвестирования, что также сказывается на рынке в целом.

Что касается ситуации с производством, то по статистике, в первые три квартала 2024 года производство автомобильных кранов в России сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: общая численность выпущенных машин на пяти предприятиях составила 1557 единиц. В прошлом 2023 году наш автокраностроительный сектор также не удавалось избежать падения.

Производители выделяют дефицит национальных шасси как одну из основных проблем. Особенно чувствительным является отсутствие машин марки КАМАЗ, которая используется более чем в 90% случаев в качестве шасси для автокранов. Некоторые производители начали экспериментировать с китайскими шасси, но их использование остается ограниченным. Необходимое количество давальческих шасси из Китая применяется на Галичском и Клинцовском автокрановых заводах, а также на Камышинском крановом заводе. В то же время Челябинский механический завод сумел наладить самостоятельную сборку шасси с колесной формулой 6х6 из комплектов китайского производителя Beiben, на которые монтируются краны грузоподъемностью 25-32 тонны. Следует подчеркнуть, что в последние два года благодаря резкому увеличению поставок китайских кранов доля российских брендов на рынке упала с довоенных 80% до 40%. За период с января по сентябрь 2024 года среди предприятий краностроительного холдинга «Кудесник» Клинцовский автокрановый завод выпустил 428 кранов, что на 26% меньше, чем в прошлом году, Галичский завод изготовил 384 крана, что на 31% хуже показателей предыдущего года, а Камышинский завод смог выпустить только 88 кранов (минус 38%).

Ивановский машиностроительный завод «Автокран» в первые девять месяцев 2024 года изготовил 250 кранов, что на 24% ниже уровня прошлого года. В 2000-х это предприятие, будучи крупнейшим в стране, выпускало такое же количество кранов, сколько сейчас производят все пять российских заводов вместе взятых. Челябинский механический завод также оказался наименее убыточным, выпустив всего 407 кранов, что на 9% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года. 

Что касается импорта, то информация поступает с некоторой задержкой, и на данный момент мы можем оценить только результаты первого полугодия 2024 года. Импорт колесных кранов в Россию долгое время был незначительным, что позволяло отечественным производителям удерживать до 80% рынка. С 2022 года объемы поставок из-за границы значительно возросли, в то время как выпуск в России уменьшился, что способствовало увеличению доли новых импортных кранов почти до 60% в первом полугодии 2024 года. Импортные поставки за первые шесть месяцев 2024 года составили 1567 кранов, что на 7% меньше показателей 2023 года.

Основную долю импорта составили машины Sany — в отчетном периоде их было зарегистрировано 610, что на 39% больше, чем за тот же период годом ранее. На втором месте находится Zoomlion с 559 кранами (минус 30%), а замыкает тройку XCMG с 340 кранов (минус 21%). В 2023 году на российский рынок впервые вышел производитель Liugong с автокранами, за первые полгода было задекларировано всего две машины, а нынче — уже 49.

Кроме того, с начала года в Россию доставлено 7 машин других китайских брендов. Импорт кранов от некитайских производителей упал до двух единиц, обе из которых принадлежат компании Terex. Поставок б/у кранов в 2024 году не зафиксировано, в то время как за первые шесть месяцев 2023 года было зарегистрировано 32 машины.

В текущей ситуации отрасль не покидает тревога по поводу одного важного вопроса: даст ли наше правительство возможность для выживания отечественным компаниям или же окончательно поставит крест на последних, кто сумел выстоять ранее.

#импортозамещение #камаз #автокран #челябинский механический завод #галичский автокрановый завод #ивановский машиностроительный завод #камышинский крановый завод #клинцовский автокрановый завод
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