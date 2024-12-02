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gotreksson
SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
Китайская компания SANY представила автокран грузоподъемностью 4000 тонн, предназначенный для ветряной энергетики, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров.

В Китайской Народной Республике развернулось настоящее экономическое чудо.

Начало этому явлению положила техническая помощь Советского Союза, которую Китай получил после Второй мировой войны. Мы способствовали созданию автомобильной, тракторной, станкостроительной и строительной индустрии – в итоге формировалась обширная промышленная база. Мы можем вспомнить, что в 1949 году между СССР и КНР было подписано соглашение о строительстве Автозавода № 1 в Чанчунь. В 1956 году здесь начали производить грузовики ЗИС-150, которые в Китае получили название Jiefang CA-10 (Цзефан – "Освобождение"). В результате китайские коллеги не только освоили производство ЗИСов, но и научились выпускать ГАЗ-51, ГАЗ-63, "Волгу" модель 21, ГАЗ-69, а также такую технику, как Урал-375, БелАЗ-540, различные тракторы и даже самолеты АН-2.

Что касается строительной техники, то на сегодня примерно 71% продаж экскаваторов в России — это китайская продукция. Доля местных производителей минимальна и составляет всего 5%. В сегменте фронтальных погрузчиков китайцам удалось захватить 91% рынка. Даже в области автокранов, где отечественные предприятия долгое время имели 80% рынка, с 2022 года китайские компании существенно увеличили свои позиции, оставив нам лишь 45%.

Это лишь количественное преимущество, но присутствует и технологическое. В недавнем времени стало известно, что один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники в Китае, компания SANY, представила автокран грузоподъемностью в 4000 тонн. Это невероятное устройство, модель SAC40000T, построено на девятиосном вездеходном шасси и предназначено для использования в ветроэнергетике. Кран может поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров. Кран имеет телескопическую стрелу длиной 81 метр и дополнительную стрелу на 124 метра. В рабочей зоне он может поднимать до 375 тонн на расстоянии 18 метров и 200 тонн на 30 метрах.

Специалисты SANY указывают на растущую потребность в мощном и прецизионном оборудовании для продвижения экологически чистых технологий. Краны, способные поднимать 2000 тонн, уже работают с турбинами мощностью 7-8 МВт, а для предстоящих 5-10 лет разрабатывается кран грузоподъемностью в 4000 тонн, чтобы соответствовать запросам на обслуживание турбин мощностью 10-13 МВт.

Шасси длиной 22 метра, обладает радиусом поворота всего 16 метров. Кроме того, конструкция позволяет производить быструю сборку и демонтаж противовеса за менее чем час, а установка стрелы длиной 76 метров возможна без вспомогательного оборудования.

Имеется умная система мониторинга, следящая за состоянием стрелы. Она информирует операторов о потенциальных рисках и улучшает стабильность сигнала управления на 20%.

В начале года компания XCMG выпустила аналогичный автокран также с грузоподъемностью 4000 тонн. Автокран, названный XCA4000, разрабатывался с применением современных технологий и имеет 11-осное шасси.

Первое применение нового крана состоялось в ноябре этого года, в округе Хэншуй провинции Хэбэй, где с помощью XCA4000 была успешно установлена ветряная турбина. В своем сегменте XCMG достигла впечатляющих результатов, наладив производство автокранов грузоподъемностью от 1200 до 4000 тонн и увеличив высоту установки турбин до 170 метров. 

И стоит отметить, что в этой битве технологий китайские производители не только обошли нас, но и превзошли даже таких гигантов, как Liebherr, чей самый мощный автокран LTM 11200-9.1 имеет максимальную грузоподъемность всего лишь в 1200 тонн.

#новости #технологии #китай #история #ветряки #кран #строительная техника #xcmg #sany #автокраны
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