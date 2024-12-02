Китайская компания SANY представила автокран грузоподъемностью 4000 тонн, предназначенный для ветряной энергетики, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров.

В Китайской Народной Республике развернулось настоящее экономическое чудо.

Начало этому явлению положила техническая помощь Советского Союза, которую Китай получил после Второй мировой войны. Мы способствовали созданию автомобильной, тракторной, станкостроительной и строительной индустрии – в итоге формировалась обширная промышленная база. Мы можем вспомнить, что в 1949 году между СССР и КНР было подписано соглашение о строительстве Автозавода № 1 в Чанчунь. В 1956 году здесь начали производить грузовики ЗИС-150, которые в Китае получили название Jiefang CA-10 (Цзефан – "Освобождение"). В результате китайские коллеги не только освоили производство ЗИСов, но и научились выпускать ГАЗ-51, ГАЗ-63, "Волгу" модель 21, ГАЗ-69, а также такую технику, как Урал-375, БелАЗ-540, различные тракторы и даже самолеты АН-2.

Что касается строительной техники, то на сегодня примерно 71% продаж экскаваторов в России — это китайская продукция. Доля местных производителей минимальна и составляет всего 5%. В сегменте фронтальных погрузчиков китайцам удалось захватить 91% рынка. Даже в области автокранов, где отечественные предприятия долгое время имели 80% рынка, с 2022 года китайские компании существенно увеличили свои позиции, оставив нам лишь 45%.

Это лишь количественное преимущество, но присутствует и технологическое. В недавнем времени стало известно, что один из крупнейших производителей строительной и дорожной техники в Китае, компания SANY, представила автокран грузоподъемностью в 4000 тонн. Это невероятное устройство, модель SAC40000T, построено на девятиосном вездеходном шасси и предназначено для использования в ветроэнергетике. Кран может поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров. Кран имеет телескопическую стрелу длиной 81 метр и дополнительную стрелу на 124 метра. В рабочей зоне он может поднимать до 375 тонн на расстоянии 18 метров и 200 тонн на 30 метрах.

Специалисты SANY указывают на растущую потребность в мощном и прецизионном оборудовании для продвижения экологически чистых технологий. Краны, способные поднимать 2000 тонн, уже работают с турбинами мощностью 7-8 МВт, а для предстоящих 5-10 лет разрабатывается кран грузоподъемностью в 4000 тонн, чтобы соответствовать запросам на обслуживание турбин мощностью 10-13 МВт.

Шасси длиной 22 метра, обладает радиусом поворота всего 16 метров. Кроме того, конструкция позволяет производить быструю сборку и демонтаж противовеса за менее чем час, а установка стрелы длиной 76 метров возможна без вспомогательного оборудования.

Имеется умная система мониторинга, следящая за состоянием стрелы. Она информирует операторов о потенциальных рисках и улучшает стабильность сигнала управления на 20%.

В начале года компания XCMG выпустила аналогичный автокран также с грузоподъемностью 4000 тонн. Автокран, названный XCA4000, разрабатывался с применением современных технологий и имеет 11-осное шасси.

Первое применение нового крана состоялось в ноябре этого года, в округе Хэншуй провинции Хэбэй, где с помощью XCA4000 была успешно установлена ветряная турбина. В своем сегменте XCMG достигла впечатляющих результатов, наладив производство автокранов грузоподъемностью от 1200 до 4000 тонн и увеличив высоту установки турбин до 170 метров.

И стоит отметить, что в этой битве технологий китайские производители не только обошли нас, но и превзошли даже таких гигантов, как Liebherr, чей самый мощный автокран LTM 11200-9.1 имеет максимальную грузоподъемность всего лишь в 1200 тонн.