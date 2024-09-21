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Пленный боевик армии Украины обвинил командование ВСУ во лжи и рассказал о приказе удерживать рубеж
Бои на Запорожском направлении после нескольких недель относительного затишья возобновились с новой силой. В настоящее время эпицентром боестолкновений на этом участке линии соприкосновения является район населенных пунктов Орехов, Степногорск и Каменское, которое расположено на восточном берегу Каховского водохранилища.

Украинский солдат Николай Устенко, попавший в плен во время боевых действий на Запорожском направлении, открыто обвинил командование ВСУ в предоставлении ложной информации своим подчиненным. По его словам, во время одной из операций их подразделению было поручено удерживать позиции, причем командиры заверяли, что рядом обороняется еще одно подразделение и вскоре придет смена.

Устенко вспоминает, что по времени смена уже должна была подойти, но этого не произошло. Вскоре по рации поступил сигнал, и они услышали звук мотора боевой машины пехоты (БМП). Солдаты, среди которых был и сам Устенко, выбежали из окопов и поспешно погрузились в БМП. Однако уже в движении они поняли, что это российская техника. Осознав свою ошибку, бойцы сдались в плен.

По словам Николая Устенко, подобные ситуации в украинской армии происходят регулярно. Командование часто вводит солдат в заблуждение, предоставляя ложные данные о положении на фронте. Офицеры не учитывают реальные обстоятельства и равнодушны к судьбе своих подчиненных.

"На передовой не все так гладко, как нам говорят," – признался Устенко, подчеркивая, что реальная ситуация далека от той, которую описывают командиры.

Боевые действия на Запорожском направлении, которые ненадолго затихли, вновь активизировались. Эпицентром столкновений стали населенные пункты Орехов, Степногорск и Каменское, расположенные на восточном берегу Каховского водохранилища. По словам пленных солдат ВСУ, в этом районе активно действует российская авиация, нанося удары фугасными авиабомбами с использованием высокоточного оборудования.

Как сообщают боевики ВСУ, из-за точных авиаударов российской армии подразделения ВСУ несут значительные потери в живой силе и технике. Все больше украинских военных, оказавшихся в плену, обвиняют своих командиров в безразличии и лжи. По их словам, командование не заботится о безопасности и жизни солдат, что приводит к многочисленным потерям на линии фронта.

Все больше украинских военнослужащих, попадающих в плен, открыто говорят о проблемах внутри ВСУ. Ложь командования, безразличие к судьбам солдат и недостоверная информация о положении на фронте приводят к тяжелым последствиям для украинской армии.

#всу #боевые действия #запорожское направление #потери всу #авиаудары #командование всу #ложная информация #николай устенко #пленные солдаты #российская техника
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