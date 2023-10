В одной из прошлых статей я уже говорила о том, что существуют нейросети, которые позволяют удалить водяной знак (“watermark”) с изображения. Сегодня мы с вами рассмотрим как раз одну из таких нейросетей — Watermarkremover. Этой нейросетью можно пользоваться онлайн через браузер, она является условно-бесплатной, поддерживает русский язык, для работы не требуется регистрация. Также у этого инструмента есть мобильное приложение, которое можно скачать через ссылку на официальном сайте, но как я поняла, только на устройства “Android” через Google Play. Я же буду показывать, как пользоваться сайтом онлайн через ПК.

Как удалить водяной знак с изображения

реклама





Для начала переходим на сайт нейросети. На открывшейся главной странице мы нажимаем на “Загрузить изображение”. При желании вы также можете скачать мобильную версию через кнопку “Get it on Google Play” или зарегистрироваться. Я не стала этого делать и сразу приступила к обработке изображения. Нейросеть поддерживает файлы c разрешением до 5,000 x 5,000 px и в формате png, jpeg, jpg или webp.

Для примера я взяла два изображения, которые сгенерировала при помощи нейросети Fusion Brain. Одну картинку я использовала в качестве логотипа и добавила ее на вторую через отдельный сайт. Вот что получилось:

реклама





Как мы видим, на изображении есть как логотип, добавленный мной, так и надпись с сервиса по добавлению водяных знаков Watermarkly. Я загрузила это изображение на сайт Watermarkremover.io. Обработка заняла меньше минуты. На выходе получилось вот это:

С помощью двух ползунков ниже можно включить удаление текста и логотипа. По умолчанию они были выключены. Конечно, результат получился не идеальный: плечо смазалось, цвет одежды в этом месте тоже изменился, причем довольно заметно. Но текст удалился очень хорошо, без помарок. Рассмотреть более детально можно при помощи лупы, которая появляется, когда вы наводите курсор на изображение.

реклама





После этого достаточно просто нажать на кнопку “Загрузить изображение”, чтобы скачать результат. Вот как выглядит теперь моя картинка:

Если подправить цвет в области плеча, будет смотреться отлично.

реклама





Но что, если водяной знак будет на все лицо? Вторую картинку я сделала как раз такой, чтобы проверить, сможет ли нейросеть удалить водяной знак, не испортив лицо. Я взяла новое изображение и водяной знак и соединила их через Watermarkly. Вот такая картинка у меня получилась:

А теперь посмотрим, как с ней справится нейросеть. В этот раз результат оказался чуть менее впечатляющим. И все же со своей задачей нейросеть справилась довольно неплохо, не исказив лицо персонажа на фото и полностью удалив текст. К сожалению, остались некоторые участки, которые не удалились.

Выводы

Подводя итоги, скажу, что нейросеть достаточно полезная и хорошая. У нее большой потенциал, она эффективная, удобная, ее можно использовать бесплатно, пусть и с ограничениями. Сайт на русском языке, есть мобильное приложение для андроидов.

Говоря о недостатках, хочу отметить, что лимит бесплатной обработки – 2 изображения за раз. Дальше нужно либо оформлять подписку, либо ждать почти 4 часа, пока он обновится. Я обошла этот лимит, воспользовавшись другим браузером. Можно также попробовать через другое устройство или ПК. Не все водяные знаки и логотипы удаляются целиком, иногда это сопровождается искажением самого изображения. Но с удалением текста проблем я не заметила. В целом, я бы оценила Watermarkremover.io на твердую 7/10. Надеюсь, что ее будут улучшать, так как я планирую использовать ее дальше в повседневной практике.