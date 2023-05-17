За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Выбор - это привилегия свободного человека. Пока у вас есть выбор - вы можете прогнуть изменчивый мир под себя. VPN - один из многих инструментов, позволяющий обходить запреты и ограничения. От того, как вы будете это делать, зависит комфорт вашего пребывания в сети интернет.

реклама

Предисловие

Данный гайд составлен для широкого круга пользователей. Его цель - объяснить, для чего, как и когда стоит обращаться к сторонним услугам хостинга. Уклон сделан в универсальность решений, а не на точную науку с рейтингами измерений.

Цели применения VPN

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Перед тем, как определиться с выбором поставщика услуг, стоит определиться с целями, которые вы преследуете. Как это ни странно, но самый лучший, самый быстрый, самый надежный, самый популярный - не всегда означает, что он создан для вас.

Криминал - самый требовательный к выбору провайдера. Скорость и стабильность соединения уходят на десятый план. Скрыть себя и свое местоположение - архиважная задача. В большинстве своем - это частные сервера с ограниченным доступом. Обычному дяде Ване из Ужгорода они не доступны.

реклама

Политическая деятельность - долгое время общался с отделом К Беларуси в августе 2020 года. Ресурсы правоохранительных органов ограничены, у них нет возможности следить за всеми и сразу. На первое место выходят списки "неблагонадежных" и "оперативно-розыскные" мероприятия. VPN при таком раскладе не имеет особого значения. Скорее для успокоения души, чем практическая польза. Конфискация и анализ жестких дисков расскажут о вас куда больше, чем вы себе представляете.

Покупки в зарубежных магазинах - обширная тема, которую можно разделить на 3 огромных части:

Оффлайн с отправкой в Россию - сегодня практически не работает. Оффлайн с отправкой на посредника - многие посредники сами все сделают и нет необходимости. Онлайн магазин с цифровыми товарами.

Не существует универсального ответа на этот вопрос. Многие магазины научились определять использование уловок от пользователей. Задолго до февральских событий 2022 года существовали китайские, иранские, турецкие пользователи, что массово использовали "скрытие своего местоположения" для обхода ограничений. Каждый магазин борется с этим "как может". В одних стоят "черные списки", в других "анализаторы трафика", в третьих используют "цифровой отпечаток". Угадать и дать совет невозможно.

реклама

Весь прошлый год видеоблогеры нахваливали тот или иной сервис, рассказывая о его преимуществах. О скорости. О шифровании. О логировании и доступе третьих лиц. Забавно было такое слышать. Если ваш провайдер в черном списке - не имеет значения, какие есть преимущества.

Тут нет конкретики. Индивидуальный подход в решении каждой отдельной ситуации. Самые популярные и самые лучшие почти всегда в блоке. Если вы - продвинутый пользователь, то можно купить отдельный сервер в стране нахождения магазина и использовать его для "скрытия своего местоположения".

Игры

В большинстве своем - это касается онлайн проектов. На них нет проверки на использование частных сетей (или не слышал о таком). На первое место выходят скорость и стабильность соединения. Минимальный ping. Наличие шифрации, логирования, слив данных третьим лицам, перехват трафика не имеют значения.

реклама

Чаще всего такие возможности могут предоставить только платные сервера. Замерял скоростные показатели между игровыми серверами платного провайдера и десятком бесплатных. В первом случае показатель был 25-32 попугая, во втором от 45 до 200. Знаю, многие играют через 4G и показатели 200+ их не пугают, но факт остается фактом. Качество и скорость соединения есть только в платных версиях. Выбор между разными конторами упирается в ваше местоположение на карте мира и удаленности серверов. Чем крупнее представитель услуг - тем больше у него серверов и возможность подбора.

Запрещенные сайты - условно можно разделить на 2 большие части. Тех, кого запретили по решению суда. Тех, кто самоизолировался. Первые не имеют никакой защиты от "скрытых пользователей" и подойдет любой провайдер. Вторые, как и с магазинами, требуют индивидуального подхода.

Онлайн кинотеатры - не слышал об ограничениях на хостинг провайдеров. У многих представителей посреднических услуг есть DNS сервера, которые с легкостью обходят минимальные препятствия. Если DNS нет - это плохой поставщик услуг. В бесплатных версиях стоит обратить внимание на объем трафика. Кинотеатры падки на гигабайт.

Маленький итог

Как видно из всего вышеперечисленного в подавляющем числе ситуаций не имеет значения "крутизна" VPN. В одних случаях она не нужна от слова "вообще", в других случаях сайты занесли все сервера в черные списки и вы не сможете ими воспользоваться. Рекламные проспекты и красивые вывески летят в тартарары.

Что выбрать?

Опыт использования говорит, что нужно иметь нескольких провайдеров. Одного установить на телефоне, второго на ноутбуке, третьего на игровом ПК, четвертого на запасном роутере. Звучит смешно? Вы не этого ответа ожидали? Это не рекламная статья. Тут нет "проплаченных" предложений. Для обычного пользователя подойдет АБСОЛЮТНО любой VPN провайдер. Это как выбор телевизора по установленному в нем процессору. Материал опубликован на сайте overclockers.ru с огромным числом продвинутых пользователей, но кто из этих пользователей сможет ответить, что за процессор стоит в его телевизоре? Профильный вопрос в профильной теме. Люди просто пользуются устройством. Точно так же и с VPN. Ставите ЛЮБОЙ и используете.

Тонкости выбора

Для подавляющего числа пользователей не имеет значения, какими серверами пользоваться. Число сервисов огромно и конкуренция безумна. Качество и стабильность отличаются в пределах погрешности. Но стоит иметь в виду 2 момента:

Платная версия Бесплатная версия

У большинства сервисов есть бесплатные версии. Сам на постоянной основе использую бесплатные варианты. Халява имеет ряд ограничений. И вот тут идет основной выбор для комфортного использования:

Беспрерывно работают некоторое время и идет разрыв соединения (чаще всего 1 час и можно переподключиться)

Очередь на подключение (ждать 1-5 минут бывает некомфортно для активации ключа за 5 секунд)

Ограничение на скорость (часто бывает так, что упор идет в 1 мегабит и пользоваться невозможно)

Заспамленность (сотни тысяч пользователей на одном IP у зарубежных сервисов вызывает аллергию и капчу)

Объем бесплатного трафика (все работает отлично, но малый объем убивает все плюсы)

Ограниченное число серверов (в списке доступа может не оказаться нужного вам региона)

Руководствуясь вышеобозначенными ограничениями и стоит делать свой выбор.

Бесплатная версия

Из бесплатных сам использую TunnelBear, не потому что он какой-то хороший (регулярно лежат сервера и идут разрывы соединений), а только из-за удобных ограничений бесплатной версии. 1гб трафика без ограничения скорости в месяц (а сейчас 10гб) мне выше крыши для всех моих потребностей (иметь 10 аккаунтов никто не запрещает). Для всех остальных - идем в Google Play (или яблоко магазин). Вбиваем в поисковике "VPN" и устанавливаем любой (смотрите, чтобы число скачиваний было больше 5 млн, чтобы не попасть на фейк)

Платная версия

Начну с антивирусов. Многие компании по безопасности выпускают комплекс программ, часто включающий VPN. Оплата всего комбайна и общая оболочка программы - достаточно удобный вариант использования





Забавно, но для патриотично настроенных граждан в свободной продаже есть только забугорная версия продукта

На что стоит обратить внимание в платной версии?

Опускаемся в подвал странички и смотрим предоставляемые услуги. Чем крупнее сервис, тем больше услуг. .

Многие качественные сервисы, помимо VPN имеют ряд дополнительных программ. В данном конкретном случае есть браузер, с расширенными функциями. Мелкие компании не могут себе позволить содержать пару дополнительных специалистов Но, предоставляя комплексные услуги, компании нарабатывают клиентскую базу.





Популярные в России сервисы

Есть отличный магазин с серыми товарами ключей. Вам предлагают аргентинские, турецкие и другие цифровые товары со всех уголков мира. А так же дается инструкция по активации.

NordVPN

PrivateInternetAccess

Windscribe VPN

HideMe VPN

ExpressVPN

HotSpot Shield VPN

SEED4ME

HideMyAss

Сервисы средней паршивости с одной уникальной чертой - платформодержатели проводили агрессивную политику распространения и для привлечения пользователей раздавали бесплатные ключи. Рынок наводнен аккаунтами с акций и получил широкое распространение. Вы можете использовать эти сервисы с пометкой "дешево и сердито". Они лучше бесплатных вариантов, но уступают крупным игрокам рынка.

Страшилки

Шифрация трафика, работа господина полковника, конфиденциальность, кража данных и прочее... Ни один сервис вам не скажет правды. Ни одна контора не расскажет вам о том, как на самом деле она работает. Никто не признается, что ваши кредитные карты сливаются третьим лицам. Это вопрос доверия. Единственный аргумент, что бы избежать плачевных последствий - число скачиваний приложения. Чем меньше подозрений, тем больше скачиваний.

Вместо итогов

Для домашнего применения подойдет абсолютно любой сервис (смотрите, чтобы было больше 10 млн скачиваний). Конкуренция огромна и все игроки на рынке плюс / минус одинаковые

Бесплатные варианты стоит смотреть с уклоном в трафик

В платных версиях обращайте внимание на комбайны с антивирусами

Чем больше вариантов использования заявлено у провайдера - тем лучше.

Стандартно рекомендую платный CyberGhost VPN - охватывает все известные мне области применения (но забанен на многих сайтах)

- охватывает все известные мне области применения (но забанен на многих сайтах) Дополняю его платным антивирусом Avast SecureLine VPN - ушел с рынка России и без бубна не купить

ушел с рынка России и без бубна не купить Упоминаю бесплатную версию TunnelBear - универсальное решение, если очень надо, но денег нет

универсальное решение, если очень надо, но денег нет Рассказываю про халявные раздачи ключей на сервисы средней паршивости

И закрываю тему поисковой строкой в Google Play, где вы можете с чистой совестью найти и скачать абсолютно любое приложение с числом скачиваний от 10 млн











