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Белорусские креветки из "Великого Минского моря" заполонили российские магазины после событий 2014 года. Именно так можно описать подавляющее число ограничений, накладываемых западом. На каждый болт с хитрой левой резьбой всегда найдется умная гайка.

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Предисловие

Дела недавнего прошлого всем знакомы. Нельзя ограничить доступ одной части граждан, когда он остается открытым у другой. Интернет слишком большой. Можно найти множество обходных путей. История Telegram в 2018 году - яркий пример.

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Контент

Приведу скриншоты разных сайтов, которыми регулярно пользуюсь:

Dell.com - скачиваю обновления bios и смотрю совместимость комплектующих

fanatical.com - дешевый магазин игр с халявой

ccleaner.com - программа-чистилка

Microsoft Store - магазин приложений

alienwarearena.com - новости и халява

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Список огромный. Работая с техникой, регулярно попадаешь на очередное "Доступ запрещен".

Теория: VPN - PROXY - RDP

Расставим акценты. Посреднические услуги по перенаправлению трафика бывают платными и бесплатными. Платные прокси сильно отличаются от бесплатных, в то время как разница между платным VPN и бесплатным на уровне погрешности. RDP - это удалённый рабочий стол, который в бесплатном виде практически не встречается. Из-за таких ограничений есть некоторые особенности использования. Экономика должна быть экономной и платить нет никакого желания.

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Proxy - удаленное устройство с адресом в интернете, к которому вы подключаетесь, пряча свое местоположение. Самый простой и распространенный способ маскировки и обмана. Из плюсов - огромнейшее распространение и доступность. Из минусов - минимальная защита от перехвата трафика и низкая скорость работы. В свободном доступе чаще всего попадаются в виде взломанных устройств, использованных для DDoS атак. Безопасны для обычного серфинга. Крайне не рекомендуется для совершения платежей онлайн.

VPN - специально настроенные устройства с кучей вариантов защиты трафика. Распространены в сотни раз меньше первого варианта. В подавляющем числе выступают как способ заработка для третьих лиц. Из плюсов - в настройках сервера используется шифрование. Хорошая скорость. Из минусов - самые известные сервисы находятся в черных списках "по обходу блокировок".

Удаленный рабочий стол - идеальное решение. Вы контролируете все этапы передачи трафика. Минус - проблема с оплатой российскими карточками.

В своей практике использовал все три варианта. Каждый хорош в своей области.

Proxy

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Существует несколько разновидностей. Если не предполагаете платежей онлайн и знаете где брать - оптимальный вариант. Хорошо настроенная защита у западных компаний редко способна справиться с таким подходом. Если защита срабатывает, в запасе сотни и тысячи альтернативных точек входа, переключение на которые занимает секунды.

Вам понадобятся три программы:

Proxy Parser - программа, которая собирает прокси из открытых источников Proxy Checker - программа, которая проверяет работоспособность и качество прокси Proxy Switcher - программа, которая будет прыгать между вашим списком прокси

Все три программы часто объединены в комбайн и предоставляются компанией посредником. Сам пользуюсь сервисом openproxy.space, но аналогов сотни. Вбиваете в гугл "скачать proxy". Есть российский сервис с платным доступом. Упоминаю его, так как в комплекте идет лучшая программа по использованию proxy с гибкой настройкой всего и вся. Можно не покупать адреса, но скачать программу socksescort. Использовать с бесплатными списками из открытых источников - openproxy.space







Для неискушенного пользователя можно настроить браузер. Минус браузера - бесплатные адреса нестабильно работают. Нужно ручками перебирать десятки вариантов.

Еще существуют расширения для браузеров, но они вчистую проигрывают аналогичным, но с VPN функциями. Упоминаю для галочки.

VPN - виртуальная частная сеть

Существует 3 варианта.

Использовать расширение для браузера Использовать клиент от известного провайдера Использовать данные от частных пользователей

Расширения для браузера. Работают быстро. Можно смотреть Ютуб и помогать с монетизацией. Почти всегда бесплатны. Помогают в 20% случаев.

Использование провайдера. Тут 50 на 50. Надо перебрать несколько штук, чтобы найти подходящий. НО! Подходящий вариант для одного сервиса не всегда помогает с обходом ограничений другого. Придется использовать несколько провайдеров.

Частные пользователи. Низкая скорость. Есть вариант, что данные передаются в третьи руки. Риски значительно ниже, чем с использованием proxy, но они есть. Работает в 90% случаев. Как ультимативный вариант, когда ОЧЕНЬ надо (долго искал ключ к сервису Intel Gaming Access).

Выделенный сервер

Все просто. Есть компьютер в Германии, вы подключаетесь к нему и работаете как обычно. Ни одна автоматическая система не сможет определить, что это обманка. Цена вопроса "от 15$ в месяц".

Практика

Реальность чуть сложнее, чем можно себе представить. У крупных сайтов нет единообразия и каждый защищается "как может". Стоит начать с самого простого и доступного - установить расширение для браузера. Proxy работает медленнее, VPN работает быстрее. Всего пара кликов. Если вы пользуетесь браузером Opera — в нем есть встроенный VPN.

Следующим шагом стоит поставить программу от провайдера с пробным бесплатным периодом (или трафиком). У отдельных программ шире выбор серверов и настроек. Советую TunnelBear или CyberGhost VPN. У первого ограничения по объему трафика, у второго в бесплатной версии "очередь" в 2-3 минуты и автоматическое отключение через 60 минут. Этого достаточно для 50% сайтов. Либо частный SoftEther VPN Client (у него скорость хромает на три ноги), но решает большинство вопросов. А дальше начинаются сложности, требующие некоторой сноровки.

Установка VirtualBox

Так как попадаются сайты с "изюминкой", приходится экспериментировать и устанавливать много софта из непроверенных источников. Поиск в гугле будет выдавать ссылки на сомнительные сайты с сомнительным содержимым. Лучше подстраховаться и не делать ничего на рабочей машине до нахождения "способа". Помимо безопасности бывают казусы. Есть сайты, которые определяют местоположение по установленной системе. Трудно поверить, что вы из Нидерландов, если у вас установлена Windows на русском языке с русской раскладкой. Ставим программу от Oracle и рисуем американскую Windows с английской раскладкой и часовым поясом в правильном регионе. Кстати, некоторые сайты открывают доступ даже без запуска маскировки, видя, что вы истинный комсомолец и любите дядюшку Сэма

Всегда советую иметь установленную виртуальную машину. Часто приходится чистить следы путешествий в интернете, спасаться от вирусов и экспериментировать. Если что-то пошло не так, удаление виртуальной системы никак не повлияет на вашу повседневность.

Послесловие

Чтобы обойти ограничение, стоит поставить расширение для браузера. Всего пара кликов и многие вопросы исчезнут сами собой. Выбор огромен:

Чуть сложнее, но и с большим эффектом - поставить клиент от провайдера. Для повседневной рутины бесплатного варианта будет достаточно. Помните - самые популярные сервисы наверняка будут в черных списках и фильтрах.

Для экспериментаторов стоит попробовать proxy. Их эффективность значительно выше. Стоит помнить, что бесплатные прокси имеют плохую репутацию и годятся только для серфинга.

Для обеспеченных подойдет аренда сервера в центре Европы.



















