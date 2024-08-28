Многие рассуждают о видео сервисах и публике, что ими пользуется, об удобстве и вариантах монетизации... Но в стороне остается самый главный и нерешенный вопрос - а кто будет создавать контент? Не в смысле "люди" что нажимают кнопочки, а идеи и мысли. Многие не знают, но уникальных роликов менее 10%, все остальное - это плагиат, компиляция, интерпретация, вдохновение. В маленьком сервисе подобное будет как бельмо на глазу - видно за километр.



Предисловие

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Не виду видео канал и не создаю контент для различных площадок с видео контентом. Мое мнение является предвзятым и не несет никакой смысловой нагрузки. Сидя на диване за МКАДом смотрю на суету вокруг различных "блокировок" и попиваю сок у себя на районе. И на этом можно было бы закончить все повествование, но есть небольшое НО. А что будет дальше и как текущие тенденции отразятся на будущем контент-мейкеров и людей их поддерживающих.

Планирование на два шага вперед

Мне не хочется высказывать свое мнение на экономические вопросы с политическим подтекстом. Современное интернет общество наэлектризовано пропагандой и не способно адекватно представлять происходящее. Лишь напомню небольшой факт, что сильно влияет на развитие IT отрасли в России и сопредельных территориях. После февраля 2022 года с рынка 1/6 части суши ушли все крупные IT компании и в Россию официально не поставляется огромный перечень различного оборудования:

Центральные серверы: мощные серверы для обработки видео (CPU/GPU), балансировки нагрузки и управления базами данных.

Системы хранения данных (NAS/SAN): массивы дисков для хранения видео контента с возможностью масштабирования.

Кеширующие серверы (Edge Servers): серверы в разных регионах для локального кэширования популярного контента, что снижает задержки и нагрузку на центральные серверы.

CDN (Content Delivery Network): глобальная сеть серверов для быстрой доставки видео по всему миру.

Сетевое оборудование: маршрутизаторы, коммутаторы, фаерволы, балансировщики нагрузки для управления трафиком и безопасности.

Система охлаждения: комплексные системы охлаждения для дата-центров, включая чиллеры и кондиционеры.

Электропитание: UPS, генераторы, системы резервного питания для обеспечения бесперебойной работы серверов.

Программное обеспечение: системы управления контентом (CMS), программное обеспечение для трансляции, обработки видео, и управление кэшем.

Широкополосные интернет-каналы: многоканальные подключения с высокой пропускной способностью для обеспечения глобального масштаба.

Центры обработки данных (Data Centers): географически распределенные центры данных с высокой степенью отказоустойчивости.

Система мониторинга и аналитики: для отслеживания производительности, безопасности и управления инфраструктурой в реальном времени.

Защита данных: системы для резервного копирования, восстановления данных и предотвращения DDoS-атак.

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Это лишь вершина айсберга. Еще ведь есть финансовая сторона вопроса. Совокупные убытки группы компаний VK Company Limited за 2023 год составили 8,8 млрд рублей. Тут стоит сделать уточнение - за последние 2 года прошла большая реструктуризация и избавления от массы непрофильных активов. До этого момента убытки составляли 53,2 млрд рублей. Технически - эта информация ни как не отобразится на финансовой устойчивости сервиса. Это тонкий намек на то, что у VK Видео нет собственных средств на серьезное расширение бизнеса и приобретение оборудования в больших масштабах по серым схемам.

Каким образом один сервис собирается заместить другой без финансирования со стороны - остается большой неметафорической загадкой.

Контент-мейкеры

Многие граждане великой и необъятной считают, что интернет большой и в нем огромные залежи "непаханого контента". В мире множество незаурядных личностей, что придумывают познавательные ролики и просвещают "чернь" светом истины. Отчасти это так. Но лишь отчасти. Как только вы желаете углубиться в какую-то узкоспециализированную тему, то оказывается, что информации на самом деле не так много. В великом и ужасном YouTube с сотнями тысяч крупных и не очень блогеров актуального контента с гулькин нос. В этот момент наступает этап "вдохновения". Не в смысле "плагиат", а пересказ одних и тех же вещей под разным соусом. То есть, контент-мейкеры находятся в тупике и ищут темы на сторонних ресурсах.

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Вдохновение на стороне

В обывательской среде данный вопрос часто воспринимается негативно. Чаще всего ассоциация со словом "украл". Ужасное представление и ход мыслей. За 20 лет существования YouTube все что можно было сказать, уже сказано. Новые идеи и мысли появляются редко и случайно. В большинстве своем - подсмотрел что-то у соседа и переосмыслил на свой лад. Внес толику личных чувств и переживаний, облагородил.

Простой пример. 8 августа выпускаю материал про PlayStation 5. Сухо и не интересно.

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Буквально через 5 дней по случайному стечению обстоятельств выходит ролик с очень близким по содержанию материалом от Сереги Тарана.

Или другой пример. Рассказываю об ужасных слухах связанных с концом PlayStation 5. Все пропала и конец света. Земля полнится достоверной информацией





И уже через неделю выходит переосмысление материала от Соленой Карамельки. Тот же нарратив и толкование происходящего. Верю в совпадения, но тема слишком уникальная и подобную Х пишу только я.

Это лишь легкое пересечение, где люди не знали о чем выпустить новый материал и увидели интересное направление. Переосмыслили его и преподнесли с новой стороны.

Во времена массового банна аккаунтов Xbox мои материалы не просто "вдохновляли", многие спикеры в наглую цитировали их с точностью до запятой. Учитывая специфический взгляд на происходящее и мою манеру создания контента, выглядело смешно... Данные тенденции касаются не только маленьких каналов. Крупные с хорошим продакшеном так же не стесняются цитировать или интерпретировать информацию.

В конце мая 2024 года опубликовал новость о банах аккаунтов Steam. Писал для местной аудитории, без задней мысли. Использовал личные источники и не помышлял о чем-то выходящем за рамки приличия.

Материал цитируется на крупном зарубежном портале с англоязычной аудиторией. Где я, а где крупный зарубежный игровой портал.

А что уж говорить о чем-то мелком и не явном, когда один человек передает привет другому человеку? Маленькие тонкости, что незаметны подавляющему числу обывателей. Легкий троллинг и подобные мелочи...

Когда без слов понимаешь, что-то что ты хотел сказать было услышано и приняты соответствующие выводы.





Подобного общения и вариантом гораздо больше, чем многие могут себе представить. Люди развлекаются как только могут. Своя атмосфера.

VK Видео против Youtube

А теперь представьте что будет, если Youtube уменьшится в 10 раз и скукожится до рамок VK Видео. Сегодня с большим и толстым видео хостингом плагиат, вдохновение, неформальное общение размазано среди большого объема информации. Тонкие струны души спрятаны за сотнями других роликов. Простой зритель наслаждается поступающей информацией и не видит "повторов" и разночтений. Он воспринимает все как должное. Каждый человек уникален и имеет свое мнение.

Но на маленьком ресурсе происходит магия. Из серой толпы человек выходит в первые ряды и его "величие" разглядывают под лупой.

Пример для наглядности. Илья с канала Restart вдохновился роликом Pro Hi Tech. Переосмыслил его, дополнил множеством фактов, добавил свою интерпретацию событий. До плагиата там как раком до луны. А теперь читайте самый популярный комментарий под его роликом. Два видных канала и сообщества моментально увидела схожесть тематики. Не плагиат с копиркой, а вдохновение и общая тема. Не более.

Аналогичная штука произошла у Ильи с недавним роликом про самоуничтожающиеся компакт-диски. Отличный материал. Куча уникального контента, но публика не поняла. За неделю до этого момента вышел ролик на аналогичную тематику у другого специалиста. Сейчас набирал текст и ролик удален...

Две заметные фигуры видны невооруженным глазом и моментально начинаются терки. Не между креэйторами, а среди поклонников и фанатов. Чем меньше будет банка, тем больше в ней будет заметных фигур. Понятие "вдохновился" станет преступлением. Я не говорю про плагиат и заимствования, только общая тематика и первоисточники.

Послесловие

Мир создателей контента гораздо меньше, чем многие могут себе представить. Огромная конкуренция и ограничения по выбору темы накладывают особые условия. Пока люди рассматривают экономические вопросы, приплетают политику, считают отчисления и рекламные контракты вопрос с VK Видео лежит в совершенно другой плоскости. Популярный блогер обязан выпускать контент 2 раза в неделю, чтобы о нем не забывали. Подобный темп можно поддерживать 2-3 месяца, но потом идеи и сюжеты заканчиваются. Необходимо вдохновение из других источников. Хорошо, если ты работаешь в команде и можно проводить "мозговой штурм", но большинство контент-мейкеров лишены подобной возможности. Начинаются повторы, личные видения и прочее. В маленьком сервисе публика все это моментально увидит и начнутся "осуждения". Стартует спираль забвения. Узкоспециализированные направления чахнут и вымирают.



