Современные технологии и их сбои влияют на нашу жизнь больше, чем мы думаем. Проблемы с YouTube вызвали настоящую бурю в интернете. Даже те, кто раньше не задумывался о технических вопросах, сегодня обеспокоены возможными изменениями и их последствиями.

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Предисловие

Сегодня утром позвонила моя 70-летняя мама и попросила настроить ей YouTube, потому что он тормозит и плохо показывает в последние дни. Немного поговорив, я сделал вывод, что её любимые блогеры, говоря о вышивании крестиком, перешли к обсуждению будущего своих каналов, замедления и блокировки видеохостинга. Истерия в интернете достигла такого уровня, что моя мама начала волноваться. Это меня огорчило.

Эффект Стрейзанд

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Сегодняшняя ситуация близка к эффекту Стрейзанд. В России около 82 млн человек ежедневно смотрят YouTube. Половина населения страны обсуждает новости — от вязания крючком до выживания в лесу. Десятки тысяч человек зарабатывают деньги благодаря платформе, и их могут лишить этой возможности. Множество людей начали говорить со своей аудиторией о будущем, перспективах и планах. В результате за пару дней 85 млн человек узнали о грядущих изменениях. Ещё вчера никто не интересовался ситуацией, а сегодня бабушки звонят внукам за помощью.

Так причём здесь эффект Стрейзанд? Дело в том, что перебои с YouTube продолжаются больше года. Прошлым летом я ездил к своему провайдеру и поменял два «нерабочих» модема. Все сайты работали отлично, кроме YouTube. Воскресил старый роутер, чтобы можно было нормально смотреть ролики и снять часть нагрузки с модема.

Создаем кастомную прошивку OpenWRT в пару кликов при помощи ChatGPT

Подобная ситуация наблюдалась у многих моих знакомых, но в СМИ тему не обсуждали, и проблемы как бы не существовало.

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Февраль 2022 года

В России не многие знают, но оказывается, два года назад из страны ушли все ведущие IT компании. Помимо самого ухода, они прекратили продажу нового оборудования. Многим кажется, что на прилавках есть весь перечень процессоров, видеокарт, материнских плат и подобного. Серый импорт нашел лазейки и пользователи не заметили "потери бойца". Проблема состоит в том, что существуют потребительские товары и промышленного назначения.

Привести станки, компрессоры, очистительное оборудование и подобное - достаточно просто. Заказал в нейтральной стране и вези в любом объеме. Никто ничего не узнает.

А теперь представьте, что интернет в вашем доме работает не на святом писании. Управление вашими тарифами и трафиком ведется не на лампочках Ильича. Помимо того, что это высокотехнологичное и дорогостоящее изделие - оно еще и управляется по интернету. Всего одной кнопкой производитель может выключить ваши шлюзы, серверы, маршрутизаторы, базовые станции, оптические мультиплексоры.

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Cisco Systems - это 45% всего рынка сетевого оборудования. А еще есть Juniper Networks 10%. Nokia Networks -10%. Huawei и ZTE - 30%. И всякая мелочевка....

Вы не можете взять оборудование от Cisco Systems и заменить его на аналог от китайских брендов. Вам понадобится переписать кучу софта и заменить сопутствующие оборудование. Денежка не скромная и разом выложить ее не способна ни одна российская компания.

Выход оборудования из строя

Магистральное сетевое оборудование имеет повышенную надежность. Оно способно служить по 10-15 лет. Одно из самых надежных решений во всей IT индустрии. Качество на все 117%. Вот только интернет в России появился в лихих 90-х. И есть экземпляры, что выработали свой ресурс еще при царе горохе. И даже самое лучшее оборудование постепенно будет выходить из строя и требовать замену.

Почему-то некоторые думают, что оборудование из строя выходит только у Google, а все остальное работает без сбоев и проблем. Конечно, веники в кэширующих серверах менее надежные и чаще покидают этот мир, чем другое железо, но не на столько, чтобы пренебречь этим фактом.

Кеширующие серверы Google Global Cache

А вы знаете, для чего они существуют? Выпишу вам краткую аннотацию:

Снижение задержек: Кеширующие серверы располагаются ближе к конечным пользователям, что уменьшает время задержки при загрузке контента. Это особенно важно для видео, игр и другого мультимедийного контента.

Кеширующие серверы располагаются ближе к конечным пользователям, что уменьшает время задержки при загрузке контента. Это особенно важно для видео, игр и другого мультимедийного контента. Снижение нагрузки на магистральные сети: Перенос хранения популярных данных (например, видео с YouTube) на локальные сервера уменьшает объем трафика, который проходит через глобальные магистральные сети, что экономит ресурсы и снижает затраты на передачу данных.

Перенос хранения популярных данных (например, видео с YouTube) на локальные сервера уменьшает объем трафика, который проходит через глобальные магистральные сети, что экономит ресурсы и снижает затраты на передачу данных. П овышение качества обслуживания : Локальное кеширование улучшает качество обслуживания пользователей, обеспечивая более стабильное и быстрое воспроизведение контента.

: Локальное кеширование улучшает качество обслуживания пользователей, обеспечивая более стабильное и быстрое воспроизведение контента. Снижение затрат: Интернет-провайдеры экономят на международном трафике и могут предложить своим клиентам более конкурентоспособные тарифы за счет использования локальных ресурсов для доставки контента.

Интернет-провайдеры экономят на международном трафике и могут предложить своим клиентам более конкурентоспособные тарифы за счет использования локальных ресурсов для доставки контента. Обеспечение надежности и масштабируемости: Кеширующие серверы могут автоматически масштабироваться и распределять нагрузку, что повышает общую надежность и устойчивость инфраструктуры к пиковым нагрузкам.

А теперь поговорим о том, что будет, если из сети убрать 40% работающих CGC:

Стабильность работы сети ухудшится. Пользователи столкнутся с увеличением задержек при доступе к контенту, особенно к видео и другим ресурсам с высокой пропускной способностью. Нагрузка на магистральные сети возрастет, что может привести к перегрузке и снижению скорости интернета. В результате, общее качество обслуживания снизится, увеличится количество буферизаций и разрывов соединений, что негативно скажется на пользовательском опыте.

Причинно-следственная связь

У русскоговорящих граждан своеобразный взгляд на жизнь. Они как золотая рыбка. Помнят только последнее событие. Между тем, на американский сервис приходится до 40% всего трафика. А теперь представьте, если вместо трубы в 1200 поставить 900, а напор с 5 бар начнет подниматься и достигнет 8.

Многие не задумываются, что и откуда берется. Бананы берутся из холодильника. Электричество из розетки. А интернет из модема.

В большинстве своем магистральные сети работают с запасом в 30-40%. Этого достаточно для быстрого роста и манипуляции с ценами. Большая гибкость позволяет развиваться и ошибаться. После ухода крупных поставщиков IT оборудования запас прочности начал постепенно снижаться. Многие не представляют, насколько бурно развивался данный сектор. А в России за последние два года прирост составил чуть больше нуля.

Дедушка старый, ему все равно

Несколько дней назад, представитель государственной думы высказал свое мнение о перспективах YouTube в России. Самое непродуманное высказывание в истории. Завязать реальные проблемы с политическими вопросами.

Бабушки и маленькие дети в один миг услышали, что их любимый ресурс не прогибается под решение властей и гнет свою линию.

Все бы ничего, но Google ушел из России и больше не зарабатывает на данном регионе. У правительства нет ни одного рычага давления на данный сервис. Любые высказывания и требования - это лишь сотрясение воздуха.





Закрытие Youtube

Самый большой и глупый вопрос из существующих. Чтобы понимать глубину и абсурдность, нужно окунуться в мир цифр:

Доходы Google в России с 2018 по 2022 год:

2018 год: 54,4 млрд рублей (около $861 млн при курсе 63,2 руб./$)

2019 год: 67,7 млрд рублей (около $1,052 млрд при курсе 64,4 руб./$)

2020 год: 85,5 млрд рублей (около $1,158 млрд при курсе 73,9 руб./$)

2021 год: 134,27 млрд рублей (около $1,833 млрд при курсе 73,2 руб./$)

2022 год: 24 млрд рублей (около $324 млн при курсе 74,1 руб./$)

Это лишь вершина айсберга. С видеохостинга самому Google достается не более 5% с оборота. Остальные 95% - это заработок обычных работяг. С этих денег идут налоги в казну. Государству выкинуть $4 млн на постройку Т-90М "Прорыв" не составит труда. Ничтожные $2 млрд - капля в море. А вот для работяги потерять жалкие $20 тысяч - это трагедия.

Закрытие Youtube означает, что около 100 000 активных ораторов с аудиторией охватывающей больше половины населения страны окажутся без денег. Интересно, что они начнут вещать в прямом эфире при таком раскладе? Социальный хлопок будет невероятных масштабов.

Роскомнадзор

По факту им необходимо усидеть на двух стульях. Магистральные сети трещат по швам. Если сегодня не предпринять никаких действий, то завтра сеть развалится и страна окажется у разбитого корыта. Сегодня НЕТ возможностей чинить и наращивать пропускную способность. Потребление контента с каждым годом растет в невиданных масштабах. Главный игрок на рынке трафика не хочет сотрудничать и растворился вдали. Вместо функции "полицейского" учреждение выполняет роль "пожарного". И все это в виде эксперимента, так как никто подобное никогда не делал.

А в это время "Дедушка старый, ему все равно" подливает масла в огонь.

Рекомендации государству

Есть простой выход: официально объявить, что из страны ушли американские компании, и нет возможности расширяться старыми методами. Всем контентмейкерам выпускать ролики только в 720р. Это решит основные проблемы с пропускной способностью. Одна сторона предлагает, вторая добровольно подчиняется. Никого не пугают, и все довольны.

Послесловие

Учитывая текущую ситуацию и перспективы, можно подвести итог: будущее YouTube в России остается неопределенным, однако явные проблемы с техническим оснащением и инфраструктурой требуют немедленных решений. Государству следует принять взвешенные меры для обеспечения стабильной работы интернета, чтобы пользователи могли беспрепятственно пользоваться любимыми сервисами, а контентмейкеры продолжали создавать ценный и востребованный контент. Важно помнить, что в сложившихся условиях необходим диалог и сотрудничество, иначе последствия могут быть необратимыми для всех участников этого сложного процесса.