В Израиле заявили о полной координации действий с Пентагоном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подчеркнула, что она находится в полной согласованности и тесном контакте с Пентагоном, чтобы обеспечить эффективную координацию действий в ответ на недавние события на севере страны. Эта информация была предоставлена агентству РИА Новости.

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Даниэль Хагари, представитель ЦАХАЛ, выразил глубокую озабоченность и обеспокоенность по поводу активности ХАМАС. Он назвал ХАМАС более жесткой группировкой по сравнению с бойцами "Исламского государства", террористической организацией, которая была запрещена в России. Хагари также обвинил ХАМАС в использовании мирных жителей как живых щитов в ходе своих действий.

Он подчеркнул, что Израиль уже заплатил высокую цену за сложную ситуацию, и они ожидают, что предстоящие дни будут тяжелыми. Однако он дал обещание о восстановлении безопасности граждан страны.

Следует отметить, что ранее президент США Джо Байден приказал предоставить дополнительную помощь Израилю в связи с обострением ситуации.

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