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В конце 2020 года биткоин начал свой безумный рост, который в следствии запустил взрывной рост альткоинов уже в начале следующего года. В этот момент началась новая волна пользователей и инвесторов в сфере криптовалюты. Предыдущая такая волна была в 2017 году до краха криптовалют в 18 и 19 годах.

Однако, рост 21 года был уже гораздо глобальнее, привлекая все больше состоятельных инвесторов, новых стартапов и хомяков.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 Цена RTX 3070 идет к 40 тр i9 12900 дешевеет в Ситилинке 3060 Gigabyte за 30 с началом ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Хомяки — неопытные пользователи криптовалюты, которые хотят заработать на том, в чем не разбираются, но думают, что уже могут получить профит. Слушают всех подряд и совершают глупейшие ошибки. Такие, как:

покупают криптовалюты на росте цены (когда цена повышается и стоит забирать профит - они покупают).

покупают криптовалюту не по своему решению, а по мнению со стороны.

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Кажется, какая разница на ошибки хомяков. На остальных же это не повлияет, но это не совсем так, особенно когда хомяков очень много…

Когда весной 2021 года мы увидели новые максимальные отметки многих криптовалют, все новые и новые пользователи продолжали заходить в эту сферу с целью получения “легких денег”. Все эти хомяки начали скупать биткоин и альткоины на высоких отметках цены, думая, что криптовалюта будет и дальше расти.

Как итог, когда опытные трейдеры начинали фиксировать свою прибыль, хомяки продолжали покупать, а цена начинала идти вниз. Что же стали делать хомяки? Они продолжили покупать, думая, что это хорошая возможность еще больше заработать, но в мае цена резко пошла вниз, а хомяки, которые испугались, что криптовалюта, которой они только предсказывали 100.000$, упадет до 0, начали все продавать.

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Биткоин с рекордных отметок в 63.500$ спустился чуть ниже 30.000$. Так крипторынок очистился от практически всех хомяков, которые либо ушли из сферы, либо же стали более опытными и продолжили холдить (держать крипту). В этот момент все остальные продолжали накапливать монеты, ожидая грядущего повышения цены.

В середине лета 2021 начался новый рост криптовалюты до отметки в 53.000$ с последующей коррекцией, а в конце осени биткоин и многие другие криптовалюты опять побили рекорды своих цен:

Биткоин — 69.000$

Эфир — 4873$

Эти цены и сейчас остаются рекордными.

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В этот период происходило множество событий, например:

Расцвет NFT

Криптовалютные игры

Но так же были и печальные последствия:

Новая и еще большая волна хомяков

Переизбыток NFT коллекций, которые не несли какой-либо ценности

Переизбыток крипто-игр

Слишком большое разнообразие криптовалют

Со временем интерес утихал и, только что скупаемые за секунду NFT коллекции, стали никому не нужны. Появилось слишком много похожих криптовалют, которыми переставали пользоваться, оставляя в своем портфеле только самые успешные и крупные проекты.

Так, в конце 2021 года пошел очередной спад интереса ко многим проектам и в соответствии и снижение цены, а хомяки, накопившие бесполезные NFT картинки, опять начали все продавать и остались ни с чем, а цена к середине зимы 2022 упала на 70% от максимальных отметок.

Конечно, NFT очень даже хорошая сфера, но когда ценность чем-то обеспечена.

Теперь мы уже пришли к тому, что происходит и сейчас. Самая настоящая крипто-зима, которая длится уже пол года, а цена биткоина, которая опускалась до 17.500$, ещё не поднималась выше 25 тысяч долларов.

Главная линия поддержки находится на уровне около 18.700$ и, пробив ее, мы еще не скоро увидим новый рост биткоина, но, как многие считают, это крайне маловероятно.

Кроме того, в последнее время криптовалюта показывает пусть и не такой большой, но уверенный рост цены, поэтому при пробитии уровня в 25.000$ криптовалюта с большой вероятностью начнет свой новый булларн (bullrun — глобальное повышение цены).

Сейчас может быть последний шанс купить криптовалюту по такой цене, а может она еще пойдет на коррекцию, но те, кто купил биткоин ниже 19 тысяч долларов, очевидно не пожалеют.

Можно уверенно сказать, что у крипторынка есть сейчас весомые основания на новый буллран потому, что крипторынок продолжает очищаться от бесполезных или слабых проектов, оставляя лишь самых уверенных и выносливых. Идет принятие криптовалюты на международном уровне. В целом, люди понимают удобство криптовалюты не только как средства для инвестирования, а как инструмента для повседневного использования для платежей и переводов.

Криптовалюта решает множество современных проблем с использованием денег. Можно выделить хотя бы переводы за границу, который невероятно упрощается с использованием криптовалюты.

Количество пользователей растет все быстрее и быстрее, а значит, что цена будет все выше и выше, поэтому советую отбросить все плохие и глупые стереотипы насчет криптовалюты и успеть раньше большинства людей купить свои первые цифровые монеты.