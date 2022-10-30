Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мои рассуждения о крипторынке последних лет - стоит ли покупать криптовалюту сейчас

Криптозима торжествует, но надолго ли и как скоро конец. Аналитика крипторынка последних лет
[ ] для раздела Блоги
+
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
3090 ASUS Gaming дешевле дешевой цены
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

В конце 2020 года биткоин начал свой безумный рост, который в следствии запустил взрывной рост альткоинов уже в начале следующего года. В этот момент началась новая волна пользователей и инвесторов в сфере криптовалюты. Предыдущая такая волна была в 2017 году до краха криптовалют в 18 и 19 годах.

Однако, рост 21 года был уже гораздо глобальнее, привлекая все больше состоятельных инвесторов, новых стартапов и хомяков.

рекомендации
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
i9 12900 дешевеет в Ситилинке
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Хомяки — неопытные пользователи криптовалюты, которые хотят заработать на том, в чем не разбираются, но думают, что уже могут получить профит. Слушают всех подряд и совершают глупейшие ошибки. Такие, как:

  • покупают криптовалюты на росте цены (когда цена повышается и стоит забирать профит - они покупают).
  • покупают криптовалюту не по своему решению, а по мнению со стороны.

реклама

Кажется, какая разница на ошибки хомяков. На остальных же это не повлияет, но это не совсем так, особенно когда хомяков очень много…

Когда весной 2021 года мы увидели новые максимальные отметки многих криптовалют, все новые и новые пользователи продолжали заходить в эту сферу с целью получения “легких денег”. Все эти хомяки начали скупать биткоин и альткоины на высоких отметках цены, думая, что криптовалюта будет и дальше расти.

Как итог, когда опытные трейдеры начинали фиксировать свою прибыль, хомяки продолжали покупать, а цена начинала идти вниз. Что же стали делать хомяки? Они продолжили покупать, думая, что это хорошая возможность еще больше заработать, но в мае цена резко пошла вниз, а хомяки, которые испугались, что криптовалюта, которой они только предсказывали 100.000$, упадет до 0, начали все продавать.

реклама

Биткоин с рекордных отметок в 63.500$ спустился чуть ниже 30.000$. Так крипторынок очистился от практически всех хомяков, которые либо ушли из сферы, либо же стали более опытными и продолжили холдить (держать крипту). В этот момент все остальные продолжали накапливать монеты, ожидая грядущего повышения цены.

В середине лета 2021 начался новый рост криптовалюты до отметки в 53.000$ с последующей коррекцией, а в конце осени биткоин и многие другие криптовалюты опять побили рекорды своих цен:

  • Биткоин — 69.000$
  • Эфир — 4873$

Эти цены и сейчас остаются рекордными.

реклама

В этот период происходило множество событий, например:

  • Расцвет NFT
  • Криптовалютные игры

Но так же были и печальные последствия:

  • Новая и еще большая волна хомяков
  • Переизбыток NFT коллекций, которые не несли какой-либо ценности
  • Переизбыток крипто-игр
  • Слишком большое разнообразие криптовалют

Со временем интерес утихал и, только что скупаемые за секунду NFT коллекции, стали никому не нужны. Появилось слишком много похожих криптовалют, которыми переставали пользоваться, оставляя в своем портфеле только самые успешные и крупные проекты.

Так, в конце 2021 года пошел очередной спад интереса ко многим проектам и в соответствии и снижение цены, а хомяки, накопившие бесполезные NFT картинки, опять начали все продавать и остались ни с чем, а цена к середине зимы 2022 упала на 70% от максимальных отметок.

Конечно, NFT очень даже хорошая сфера, но когда ценность чем-то обеспечена.

Теперь мы уже пришли к тому, что происходит и сейчас. Самая настоящая крипто-зима, которая длится уже пол года, а цена биткоина, которая опускалась до 17.500$, ещё не поднималась выше 25 тысяч долларов.

Главная линия поддержки находится на уровне около 18.700$ и, пробив ее, мы еще не скоро увидим новый рост биткоина, но, как многие считают, это крайне маловероятно.

Кроме того, в последнее время криптовалюта показывает пусть и не такой большой, но уверенный рост цены, поэтому при пробитии уровня в 25.000$ криптовалюта с большой вероятностью начнет свой новый булларн (bullrun — глобальное повышение цены).

Сейчас может быть последний шанс купить криптовалюту по такой цене, а может она еще пойдет на коррекцию, но те, кто купил биткоин ниже 19 тысяч долларов, очевидно не пожалеют.

Можно уверенно сказать, что у крипторынка есть сейчас весомые основания на новый буллран потому, что крипторынок продолжает очищаться от бесполезных или слабых проектов, оставляя лишь самых уверенных и выносливых. Идет принятие криптовалюты на международном уровне. В целом, люди понимают удобство криптовалюты не только как средства для инвестирования, а как инструмента для повседневного использования для платежей и переводов.

Криптовалюта решает множество современных проблем с использованием денег. Можно выделить хотя бы переводы за границу, который невероятно упрощается с использованием криптовалюты.

Количество пользователей растет все быстрее и быстрее, а значит, что цена будет все выше и выше, поэтому советую отбросить все плохие и глупые стереотипы насчет криптовалюты и успеть раньше большинства людей купить свои первые цифровые монеты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

биткоин ethereum bitcoin эфир эфириум крипотовалюта альткоины биткоин купить биткоин и эфириум биткоин сегодня
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
81
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
34
Главные игры первой половины октября 2022 года
16
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
16
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS520
9
Ретроклокинг: LGA 775 – становление
43
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
28

Интересные материалы

Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
26 октября 2022 81

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как США и ЕС запретили себе покупать титан и сталь в РФ – почему Boeing и Airbus теряют миллиарды
26
Авиадвигатель ПД-8, призванный заменить зарубежные аналоги, готовят к началу сертификации
23
AMD убрала с официального сайта русский раздел
227
Улыбающееся Солнце выбросило в сторону Земли мощный поток радиации на скорости более 3 млн. км/час
7
AMD признала поражение от Intel в текущем поколении и уже начала снижать цены на серию Ryzen 7000
78
Цены упали ниже РРЦ на старшие видеокарты NVIDIA
9
Бизнес Intel, связанный с графикой, продолжает увеличивать убытки
1
Boeing, пытающийся заменить российский "Союз МС", несет убытки на 900 миллионов долларов
11
89 актуальных смартфонов Xiaomi получат стабильную прошивку MIUI 13 на базе Android 12
1
Блогер попробовал заставить RTX 4090 сгореть в "прямом эфире" — что из этого вышло
7
В беспилотнике, сделанном в Иране, обнаружили украинский модуль
6
Sony PlayStation 5 с новым 6-нм процессором AMD Oberon Plus доступна в Европе
5
Google выпускает срочное исправление нулевого дня для миллиардов пользователей Chrome
+
Блогер сравнил камеру 10-летней Nokia 808 и новенького iPhone 14 Pro
4
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – скидки на игровые модели NVIDIA доходят до 25 000р
5
Ученые обнаружили под льдами Антарктиды реку длиной 460 километров
2
В России пока не будут отключать мобильные сети 3G
3
AMD пошла по стопам NVIDIA – Radeon RX 7900 XTX получит 24 Гб GDDR6, 384 бит, 400 Вт и 75 TFLOPs
16
Многострадальная Cyberpunk 2077 получила 100 графических модификаций и заиграла красками с RTX-ON
4
Китайцы скупили российскую медь на Лондонской бирже металлов
9

Популярные статьи

ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
112
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
57
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
61
Как консоли PlayStation и Xbox вредят развитию игровой индустрии
47
Продолжаю совершенствование компактной MicroATX системы и устанавливаю Sapphire Radeon R9 290 Tri-X
50
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
7
Весь контент Modern Warfare 2 на релизе: полевые модификации, перки и киллстрики
1
Мои впечатления от игры Фобос 1953 (1953 - KGB Unleashed)
1
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
2
Мои рассуждения о крипторынке последних лет - стоит ли покупать криптовалюту сейчас
+

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:02
Если бы все эти средства, да в мирных целях! Во зажили бы! Но просто кто то хочет быть Богом и управлять всей планетой.
Россия впервые применила Орионы в качестве ударных дронов и поразила бронетехнику врага
VRoman
02:58
И зачем надо 99,99% процентов пользователей эти 128 гиг ддр 5 памяти быстрой от 6400+ с таймингами 32/32/32 Гир 1 ??? Если надо добавить ещё 5% производительности, то они тебе просто частоты проца по...
Для слива запасов Ryzen 7000 иностранные магазины устраивают скидки и даже раздают комплекты DDR5
MriS
02:58
Доски надо раздавать. Может кто хочет с Интел перейти и память уже есть.
Для слива запасов Ryzen 7000 иностранные магазины устраивают скидки и даже раздают комплекты DDR5
Midosa
02:41
Почему ты, гнида, не на фронте? Путриотизм жопой на диване приятнее?
Авиадвигатель ПД-8, призванный заменить зарубежные аналоги, готовят к началу сертификации
ares-j
02:31
Хотелось бы напомнить, что и у нас фашистские подразделения есть, тот же «Русич». Один из его участников, а именно Алексей Мильчаков, вообще прямо высказывался, о том что его кумир - Гитлер. Что подел...
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
Inqizitor
02:26
Это провал, конечно, и ДДР 5 убогая и Райзен новый такой же убогий и 13900К не менее кривой. Если человек хочет современный ПК с 128 гиг ддр 5 памяти быстрой (от 6400+, желательно 7000 или быстрее с ...
Для слива запасов Ryzen 7000 иностранные магазины устраивают скидки и даже раздают комплекты DDR5
Влад Демьянцев
02:20
В балансе и прочих мелочах. Просто автор поста кликбейтер а сам даже не имел дела с модами на кп.
Многострадальная Cyberpunk 2077 получила 100 графических модификаций и заиграла красками с RTX-ON
ares-j
02:20
Я не знаю откуда у вас инфа о 80% уничтоженных С-300 у ВСУ. Но могу лишь сказать, что это 100% неверно, тк по официальным источникам (oryx, они все таки показывают потери обеих сторон) судя по фотогра...
ЗРК NASAMS - надёжная защита воздушного пространства или бесполезная игрушка
Влад Демьянцев
02:19
Очередной шизофреник.
Многострадальная Cyberpunk 2077 получила 100 графических модификаций и заиграла красками с RTX-ON
Василий Пупкин
02:13
Какая прекрасная дичь! ))) Мне интересно, как такой ресурс опустился ниже плинтуса ?!
Россия готова к отключению от Интернета — как это скажется на жизни граждан
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем