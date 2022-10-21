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Бесплатная криптовалюта от биржи Binance

Лучшие акции от криптовалютной биржи Binance в которых вы можете получить криптовалюту с вложениями и без
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Новая MSI Gaming 4090 недорого в Ситилинке
Eщё одна <b>RTX 4090</b> - недавно так стоили 3090
3060 Gigabyte за 30 с началом
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3080 за 60 с началом тр в Регарде
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
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В этой статье я подобрал лучшие акции от криптобиржи Binance, в которых вы можете или могли заработать криптовалюту бесплатно и без больших рисков. 

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Какие-то акции активны и сейчас, а некоторые закончились или неактивны в данный момент.

Бесплатные раздачи криптовалюты

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3070 Gigabyte Gaming уже дешевле 50 тр
3090 Gigabyte Gaming за 100 с началом
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Можем начать с самых простых акций, а именно бесплатных раздач криптовалюты без вложений. Такие раздачи в основном проходят для привлечения внимания к новым функциям биржи. В большинстве случаев раздают довольно мало монет, а получить внушительные суммы вы можете лишь при большом везении.

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Например, когда Binance тестировал переводы между аккаунтами биржи в Binance Pay, они раздавали монеты за простой перевод без какой-либо комиссии. Раздача была довольно щедрая и можно было получить от 0.01 и до 777 BUSD. Условия простые и достаточно было перевести один цент другому пользователю и получить шанс выиграть токены BUSD.

Весной проходила уникальная акция, в которой все желающие пользователи Binance могли попытать удачу и получить один биткоин абсолютно бесплатно. Суть была в том, чтобы нажать на кнопку последним по окончанию таймера в одну минуту. При этом каждый раз, когда кто-то нажимал на кнопку - таймер обновлял время и запускался по новой. Игра длилась почти 2 месяца, начиная с 15 марта и до 7 мая. Как итог, одному пользователю повезло больше других и никто не смог обновить его таймер.

В данный момент проходит большая раздача криптовалюты на бирже до 31 октября, в которой вы буквально за 2 нажатия можете получить до 10 BUSD.

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Беспроигрышная лотерея

Далее мы переходим к активной акции в которой вы можете принять участие имея всего лишь 1 BUSD. Кроме того, что порог входа крайне низок, эта лотерея к тому же еще и беспроигрышная, так как Binance возвращает доллар в случае проигрыша. Сама лотерея постоянно повторяется и длится 24 часа. Если же вам повезет и вы окажетесь единственным победителем из 200.000 таких же участников, то вы получите приз в виде 2888 долларов в BUSD. 

Шанс крайне мал, но если у вас есть лишний доллар, то почему бы и не попытать удачу. Особенно при том, что вы ничего не теряете.

Квиз - ответы на вопросы

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Еще один вид акций, который довольно популярен и часто проводится на Binance. Призы для самых быстрых доходят до 13$ в разных криптовалютах. Суть в том, что биржа предоставляет вам несколько криптовалют и информацию о них, которую вам нужно изучить. После периода подготовки нужно будет на скорость с остальными пользователями ответить на вопросы потому, что призы ограничены.

Скорее всего многим уже не понравилась часть с изучением информации о криптовалютах, но могу вас обрадовать, ответы на все предстоящие вопросы вы можете легко найти в интернете и потом быстро ответить на них без каких-либо подготовок.

Это тоже довольно простой способ заработать немного криптовалюты. Монеты вы можете оставить на аккаунте или конвертировать в BNB.

Колесо Фортуны

Очередная акция, которая проходит все реже последнее время. Тут все так же просто, но вам нужен будет начальный капитал. Вы переходите на страницу акции, где будут задания набрать объем торгов на споте или фьючерсах для разных монет. 

Важно! Вам нужно покупать и продавать криптовалюту после нажатия на кнопку на странице акции потому, что в другом случае биржа не будет учитывать объем торгов.

После выполнения каждого задания вам будут предоставлять по одной попытке для прокрутки колеса фортуны. Вы можете выиграть криптовалюту, бонусные карты, NFT.

Launchpad

Результаты лаунчпад, в сравнении с прошлыми акциями, зависят от количества ваших активов и процентов APY, а не от удачи.

Здесь действует система накопления активов посредством их заморозки в виде BUSD, BNB (и других предоставленных пулов криптовалют) или токенов криптовалюты-организатора данного лаунчпада. После окончания периода заморозки активов, вы получаете монеты проекта в который инвестировали. Очень часто они хороши вырастают в цене после окончания лаунчпада.

Торговля без комиссии

Последняя акция в этом списке подходит скорее для пользователей с большим капиталом, а остальным просто позволяет комфортно покупать и продавать без комиссии.

Сейчас биржа запустила такую акцию и вы можете без комиссии покупать и продавать биткоин.


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