Фотография, мгновенно облетевшая интернет, запечатлела момент ухода Джастина Трюдо из Палаты общин Канады. Бывший премьер-министр, улыбаясь, вынес из зала стул, показав при этом язык в сторону камер. Этот жест, опубликованный Reuters, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Первые реакции варьировались от предположений о политическом протесте до простого проявления эксцентричности, свойственной политику. Однако, как удалось выяснить, причина может быть более прозаичной, хотя и не подтверждённой официально.

По некоторым данным, в Палате общин существует малоизвестная традиция, согласно которой высокопоставленные чиновники, покидающие свой пост, включая премьер-министра, забирают с собой из зала заседаний символический предмет. В отличие от более известной традиции, касающейся спикера парламента, эта практика не имеет чёткого регламента и, по-видимому, основана на устоявшихся неформальных правилах.

«Мы видели, как некоторые министры забирали с собой памятные вещи, например ручки или небольшие таблички», — пояснил источник, знакомый с внутренней жизнью парламента, пожелавший остаться анонимным. «Стул — это, конечно, более смелый выбор, но, возможно, это просто способ попрощаться с местом, где Трюдо провёл значительную часть своей политической карьеры».

Что касается показанного языка, то здесь мнения разделились. Одни считают это проявлением чувства юмора, другие — попыткой сгладить впечатление от довольно необычного поступка. В любом случае, этот прощальный жест Джастина Трюдо, скорее всего, войдёт в историю канадской политики, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Сам Трюдо пока никак не прокомментировал произошедшее. Нам остаётся только гадать, что именно побудило политика на такой необычный поступок: давняя традиция, спонтанное решение или просто желание напоследок привлечь к себе внимание.