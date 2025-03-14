Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Прощальный жест или традиция? Трюдо удивил своим поступком при уходе из Палаты общин

Бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул Палату общин с неожиданным сувениром и игривым жестом, вызвав волну обсуждений о мотивах его действий.
+

Фотография, мгновенно облетевшая интернет, запечатлела момент ухода Джастина Трюдо из Палаты общин Канады. Бывший премьер-министр, улыбаясь, вынес из зала стул, показав при этом язык в сторону камер. Этот жест, опубликованный Reuters, вызвал бурное обсуждение в социальных сетях.

Первые реакции варьировались от предположений о политическом протесте до простого проявления эксцентричности, свойственной политику. Однако, как удалось выяснить, причина может быть более прозаичной, хотя и не подтверждённой официально.

По некоторым данным, в Палате общин существует малоизвестная традиция, согласно которой высокопоставленные чиновники, покидающие свой пост, включая премьер-министра, забирают с собой из зала заседаний символический предмет. В отличие от более известной традиции, касающейся спикера парламента, эта практика не имеет чёткого регламента и, по-видимому, основана на устоявшихся неформальных правилах.

«Мы видели, как некоторые министры забирали с собой памятные вещи, например ручки или небольшие таблички», — пояснил источник, знакомый с внутренней жизнью парламента, пожелавший остаться анонимным. «Стул — это, конечно, более смелый выбор, но, возможно, это просто способ попрощаться с местом, где Трюдо провёл значительную часть своей политической карьеры».

Что касается показанного языка, то здесь мнения разделились. Одни считают это проявлением чувства юмора, другие — попыткой сгладить впечатление от довольно необычного поступка. В любом случае, этот прощальный жест Джастина Трюдо, скорее всего, войдёт в историю канадской политики, оставив после себя больше вопросов, чем ответов. Сам Трюдо пока никак не прокомментировал произошедшее. Нам остаётся только гадать, что именно побудило политика на такой необычный поступок: давняя традиция, спонтанное решение или просто желание напоследок привлечь к себе внимание.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

джастин трюдо министр канады
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
2
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406С)
2
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1600T PCIE5
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
65
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 240
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
106
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
12
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы нашли объект в Млечном Пути, посылающий на Землю радиосигналы с частотой 125.5 минуты
+
Для симулятора жизни inZOI потребуется мощный игровой ПК — игра появится в раннем доступе 28 марта
12
В Иркутской области нашли подпольную майнинговую ферму в бывшем детском доме
3
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
2
Гибридные Voyah Free Sport Edition и Dream, собранные в России, получили своё мобильное приложение
+
The Legend of Zelda: Ocarina of Time с Unreal Engine 5.5 выпущена в виде играбельной демоверсии
+
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
5
Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT подверглась резкой критике на Userbenchmark
20
В XDA разобрали 5 распространенных мифов о термопастах
2
Сообщается о новом случае выхода из строя процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
6
Новый китайский внедорожник TIGGO 9 признан одним из самых безопасных на рынке России
+
Игровая производительность AMD Ryzen 9950X3D и 9800X3D в Windows 10 оказалась выше, чем в Windows 11
6
Baseus представила новейший Power Bank с встроенным кабелем и поддержкой быстрой зарядки
+
В Китае разработали новый магнитоплазменный космический двигатель
2
Для максимальных настроек inZOI потребуются Ryzen 7 9800X3D и RTX 4080
2
Тихоокеанскую дорогу продлят в северо-западном направлении вплоть до Енисея
1
Western Digital представила жесткий диск WD Red Pro на 26 ТБ — без черепичной записи
+
Новый смартфон OnePlus получит флагманский чипсет Dimensity 9400+ и 6.83-дюймовый экран
+
Apple M3 Ultra на 30% быстрее Ryzen 9 9950X и Intel Core Ultra 9 285K в тесте Cinebench 2024
4
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
57

Популярные статьи

Почему геймеры разочаровались в новых видеокартах NVIDIA, и что купить, если в кармане только 30 000
52
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
43
5 самых оптимальных и выгодных видеокарт в марте 2025 года и еще семь, которые покупать не стоит
69
Подводим итоги сделки за $75 млрд - Xbox больше года владеет Activision Blizzard
3
Выпущен Stable Diffusion Web UI Neuro Linux v3 и почему я не поддерживаю AMD
15
Сколько места на SSD нужно геймеру — твердотельный накопитель какой емкости покупать в 2025 году
27
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
38
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
15
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
8
Обзор портативной Bluetooth-колонки Tronsmart Mirtune S100
2

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
07:01
Он не сможет, у него в мозгу уже не осталось места для запоминания, после того, как его зомбировали. ))) Про анализ и критическое мышление вообще можно даже не говорить, его хозяевам не нужно, что бы ...
Министр обороны Франции не верит, что Россия планирует нападение на НАТО
Gamandril
06:58
На столе системник это моветон. Он под столом прекрасно помещается. И да, можно включить опцию включения питания по USB, чтобы к нему не бегать и уводить его в сон, если ненужно именно вырубать. А ког...
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Ohotnik 2142
06:38
А бывают ли какие проблемы у Gigabyte подобного рода? Чёт как смотрю, тишь да гладь, проблемы с ними не встречаются в прессе особо
Появились сообщения о повреждении AMD Ryzen 7 9800X3D после активации EXPO на материнской плате MSI
Gamandril
06:26
Они нам срали годами, а теперь на что-то надеются. Тут только Лаврова цитировать.
В Вашингтоне питают надежды на ухудшение отношений между Россией и Китаем
NONsens
06:25
Да, я помню это время, когда системник все держали на столе. Когда дискеты надо было часто вставлять-вынимать. Или компакт-диски. Сейчас он от меня в трёх метрах.
Размышление о том, почему подсветка компьютера является необходимостью, а не модой
Gamandril
06:22
Они работают, тухлятиной пахнут лишь твои сообщения.
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
Gamandril
06:21
У АМД битый контроллер памяти, а это сильно влияет на производительность в играх и рабочих задачах требовательных к времени исполнения. Большие/малые ядра условно равны схеме 9950x3D с одним чиплетом ...
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
Gamandril
06:20
Очередной идиотизм от неосилятора андервольта. https://overclockers.ru/blog/Gamandril_Stories/show/203367/Osobennosti-andervol-ta-i-razgona-na-intele-na-primere-MSI-Z790-A-s-12900K-na-bortu
Кто такой Лип-Бу Тан, и почему именно этот человек должен спасти идущую ко дну Intel
klopcha
06:17
Драйвера одного времени выпуска? Не понял кринжа, запустить GPU-Z в 10ке, а тестить потом в 7-ке без указания версии драйвера. Старую игрушку можно было взять только одну, Дум 3 не брать совсем, и...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
klopcha
06:07
Идея АМД была в другом, снизить стоимость топовых видеокарт (как собственно и у Нвидиа). Дизайн проще, подняли частоты и прочее. Топовые карты 3хххх стали доступнее и были проданы в большем количестве...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 4550 512Mb DDR3 - удвоение дна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем