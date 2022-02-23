22 февраля вышел новый выпуск шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом», в котором принял участие Том Холланд. Актёр рассказал как происходили съёмки последнего фильма о человеке пауке и обратил внимание на интересную деталь.

В костюме одного из паучков были вшиты накладные ягодицы. Когда Холланд в первый раз увидел "эту задницу" на съемочной площадке, то сразу понял, что она искусственная.

Я увил эту задницу и был поражен, но уже спустя несколько минут понял - она точно ненастоящая.

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После этого ведущий сказал, что Том действительно умеет создавать рейтинги, ведь после шоу многие фанаты начнут обсуждать "у кого из актёров ненастоящий зад".

Сам Холланд не захотел раскрывать тайну из уважения к коллегам. В фильме "Человек паук. Нет пути домой" человека паука помимо Тома сыграли Эндрю Гарфилд и Тоби Макгвайер. Вообще это не единственный прецедент с фальшивым задом.





Так ранее в одном из интервью, Пол Беттани во время съемок в сериале «ВандаВижн» носил под костюмом накладки на ягодицы.