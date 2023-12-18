Криптоаналитик и трейдер Крипто Тони (Crypto Tony) считает, что сейчас монеты-мемы выглядят очень хорошо, особенно Shiba Inu (SHIB), медленно набирающая силу

Криптоаналитик и трейдер Crypto Tony высказывает мнение о текущей динамике мем-монет, в частности, Shiba Inu (SHIB), которая, по его словам, демонстрирует стабильное укрепление. Он также прогнозирует значительный рост FLOKI, опираясь на ряд благоприятных событий.

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Одним из ключевых моментов, способствующих росту FLOKI, является приобретение DWF Labs токенов на сумму около $1,25 млн. Это привело к росту цены монеты-мема на 18%.

Дополнительно стоит отметить, что FlokiFI Locker, компонент экосистемы FLOKI, достиг рекордной общей заблокированной стоимости (TVL) в $100 млн. Этот показатель свидетельствует о доверии сообщества к проекту FLOKI в сфере хранения токенов и предоставлении услуг DeFi.

Однако, несмотря на оптимистичные предсказания Crypto Tony относительно мем-монет, как FLOKI, так и SHIB испытывают снижение цен, соответственно, 8,1% и 3,5%. На текущий момент FLOKI оценивается в $0,00003400, при дневном падении на 8,1% и недельном на 9%. SHIB также снизилась на 3,5%, достигнув $0,000001018 за последний день, но все же показывает рост в 6,9% за неделю.

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Все эти данные свидетельствуют о сложной ситуации на крипторынке, однако аналитик остается уверенным в долгосрочных перспективах данных мем-монет, подчеркивая фундаментальные показатели и долгосрочный тренд рынка.