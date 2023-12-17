За месяц анонимный криптовалютный трейдер увеличил свои активы примерно в 10 раз до $3,23 млн

За последний месяц анонимный участник рынка криптовалют совершил внушительный рывок, увеличив свой начальный капитал в десять раз и достигнув уровня $3,23 миллиона. Этот успех обусловлен стратегией торговли токенами с низкой капитализацией и применением высокорисковых методов, что привело к заметному увеличению его цифровых активов.

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Отслеживание операций осуществлено на платформе Lookonchain, которая предоставляет предварительную информацию о том, что трейдер начал свою активность с $315 000 и в настоящее время обладает $2,98 миллиона в цифровых активах. По данным Zerion, его прибыль продолжает расти, превысив уже отметку в $3,23 миллиона.

Lookonchain сообщает, что токен MultiBit (MUBI) составляет более двух третей общего баланса опытного трейдера. Этот токен, представляющий собой инновационный двусторонний мост для эффективного обмена между токенами BRC20 и ERC20, увеличил свою стоимость на 4,729%, достигнув $0,2551 на вечер 15 декабря.

Подчеркивается, что трейдер инвестировал 38,33 WETH (эквивалент $75 500) в покупку 10,27 миллиона MUBI всего за три дня после выпуска токена. Текущая стоимость этих токенов составляет $2,61 миллиона, а неосуществленная прибыль только от MUBI – $2,53 миллиона.

Важно отметить, что продажа этой позиции может столкнуть трейдера с определенными трудностями, учитывая, что она составляет более 10% рыночной капитализации MUBI, и любые значительные распродажи будут непосредственно влиять на цену этого токена.

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В дополнение к операциям с MUBI трейдер провел несколько сделок с другими токенами, компенсируя тем самым возможные убытки выигрышами. Важно подчеркнуть, что в мире криптовалют торговля сопряжена с высокими рисками, и, согласно статистике, многие трейдеры теряют деньги в долгосрочной перспективе после совершения операций с высоким уровнем риска.