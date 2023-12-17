Рынок криптовалют вызывает интерес не только у инвесторов и трейдеров, но и у мошенников, криминальный талант которых, кажется, не имеет границ

На фоне постоянного интереса к криптовалютному рынку выявлен случай мошенничества, акцентированный не только на инвесторах и трейдерах, но и на активных представителях криминального мира.

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Один из хитрых преступников решил воспользоваться имиджем Чарльза Хоскинсона, основателя Cardano (ADA), для обмана пользователей. Подставив голос искусственного интеллекта (ИИ) в видеоролик с вымышленной раздачей, направленной на фишинговый сайт, он осуществил умелое маскировочное действие.

Фальшивое видео, нацеленное на привлечение внимания, было размещено на YouTube в рекламных целях. Однако благодаря оперативной реакции пользователя сети Х Solar Miner In Spain, владелец канала Digital Asset News был оперативно проинформирован об инциденте.

Выбор Хоскинсона в качестве фиктивного спикера, вероятно, связан с его репутацией в криптосообществе и успешными достижениями проекта Cardano. При этом общая стоимость экосистемы децентрализованного финансирования (DeFi) значительно возросла, признавая Cardano как один из прогрессивных проектов в этой области.

Дополнительно стоит отметить анонсированные Хоскинсоном планы по усилению децентрализации блокчейна, а также резкое увеличение количества ADA на стейкинге, превысившее рыночную капитализацию в $14 миллиардов.

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Эти обстоятельства должны были вызвать настороженность у пользователей, поскольку успешные проекты, особенно в топ-10 криптовалют, редко прибегают к бесплатной раздаче своих активов. Такие шаги, как правило, характерны для новых проектов, стремящихся расширить свою видимость и ускорить распространение токена, или являются следствием мошеннических уловок.