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На фоне постоянного интереса к криптовалютному рынку выявлен случай мошенничества, акцентированный не только на инвесторах и трейдерах, но и на активных представителях криминального мира.
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Один из хитрых преступников решил воспользоваться имиджем Чарльза Хоскинсона, основателя Cardano (ADA), для обмана пользователей. Подставив голос искусственного интеллекта (ИИ) в видеоролик с вымышленной раздачей, направленной на фишинговый сайт, он осуществил умелое маскировочное действие.
Фальшивое видео, нацеленное на привлечение внимания, было размещено на YouTube в рекламных целях. Однако благодаря оперативной реакции пользователя сети Х Solar Miner In Spain, владелец канала Digital Asset News был оперативно проинформирован об инциденте.
Выбор Хоскинсона в качестве фиктивного спикера, вероятно, связан с его репутацией в криптосообществе и успешными достижениями проекта Cardano. При этом общая стоимость экосистемы децентрализованного финансирования (DeFi) значительно возросла, признавая Cardano как один из прогрессивных проектов в этой области.
Дополнительно стоит отметить анонсированные Хоскинсоном планы по усилению децентрализации блокчейна, а также резкое увеличение количества ADA на стейкинге, превысившее рыночную капитализацию в $14 миллиардов.
Эти обстоятельства должны были вызвать настороженность у пользователей, поскольку успешные проекты, особенно в топ-10 криптовалют, редко прибегают к бесплатной раздаче своих активов. Такие шаги, как правило, характерны для новых проектов, стремящихся расширить свою видимость и ускорить распространение токена, или являются следствием мошеннических уловок.