Члены сообщества Shiba Inu с нетерпением ожидает ещё одного масштабного сжигания SHIB командой разработчиков Shiba Inu через собственную сеть экосистемы Shibarium

Сообщество Shiba Inu ожидает нового значительного сжигания токена SHIB в рамках развертывания Shibarium – экосистемы, предоставляющей собственную сеть. Запланированные даты события – 14, 15 и 16 декабря – вызывают активный интерес у участников, включая испанского представителя Shiba Inu OG, который поделился своим восторгом в кратких строках и роликах.

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По последним данным, в ближайшие дни стартуют массовые сжигания SHIB, основанные на накопленном газе от транзакций в блокчейне Shibarium. Согласно трекинговому сервису, на момент написания статьи объем накопленных токенов Gas BONE на Shibarium оценивается в $1 076 140.

Важно отметить, что команда Shiba Inu уже провела первое успешное сжигание 4 декабря с использованием Shibarium, уничтожив 8,2 миллиарда токенов SHIB за одну транзакцию. Тогда стоимость выведенных из оборота монет-мемов составила более $70 000.

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Эти шаги подчеркивают стратегическое применение Shibarium для сжигания токенов, продемонстрированное командой Shiba Inu. Новые события в мире Shiba Inu продолжают развиваться, подчеркивая уникальность использования Shibarium в этом контексте.