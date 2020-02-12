Диспенсер для раздачи жидкого мыла Xiaomi Xiaoji – 15,61$

Дозатор для жидкого мыла от Xiaomi имеет инфракрасный датчик. Он позволяет точно отмерить нужное количество средства для рук. Изготавливается из качественного пластика и не подвержен коррозии.





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Розетка без переходников поддерживает вилки стандартов А, С, I. Имеет встроенный таймер и подключается к приложению через WiFi.





Наушники Xiaomi Redmi AirDots – 19.03$

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Bluetooth наушники отлично сидят в ушах благодаря эргономичной форме. В комплекте поставляется кейс для зарядки. Сами наушники обладают встроенным микрофоном для звонков.





Xiaomi MIJia iHealth Thermometer – 26.12$

Умный термометр со встроенным инфракрасным датчиком позволит измерить температуру тела с точностью до 0,1 градуса. Градусник не нужно прикладывать к телу - он работает на расстоянии. Имеет простой и понятный дизайн.





Зубная щетка Xiaomi MIJia Doctor BET-C01 – 22.30$

Электрическая щетка, обладающая мощным мотором и запасными сменными насадками. Имеет несколько уровней скоростей вращения, влагозащиту и кейс для зарядки устройства.





Термос Xiaomi KKF – 14.03$

Термос сохраняет температуру продуктов 24 часа. Подходит как для холодных, таки для горячих жидкостей. Объем - 475 мл. Удобная форма и качественные материалы.





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Позволит с легкостью перекачивать жидкость из бутыли объемом 19 л. Обладает сенсорной кнопкой для включения, длинной трубкой, которая помещается в бутыль и хромированным носиком.





Xiaomi Mijia Bluetooth гигротермограф – 10.88$

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Определяет температуру и относительную влажность воздуха в помещении. Подключается к системе умного дома Xiaomi через Bluetooth. Работает от батареек и имеет удобное крепление на стену.





Термометр для крана Xiaomi Youpin – 13.56$

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Светодиодный экран устанавливается на кран или душ и показывает температуру воды на LED дисплее. Для крепления используется гайка и прокладка. Дисплей имеет возможность вращения.





Аэратор на кран Xiaomi DABAI – 8.08$

Насадка легко закрепляется на кухонном кране. Позволяет регулировать размер и форму струи. Сделана из хромированных материалов, что увеличивает срок службы.

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