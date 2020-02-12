Полезные товары от Xiaomi: умная розетка, наушники, термометр и другие
Диспенсер для раздачи жидкого мыла Xiaomi Xiaoji – 15,61$
Дозатор для жидкого мыла от Xiaomi имеет инфракрасный датчик. Он позволяет точно отмерить нужное количество средства для рук. Изготавливается из качественного пластика и не подвержен коррозии.
рекламаУмная розетка Xiaomi Mijia – 11.34$
Розетка без переходников поддерживает вилки стандартов А, С, I. Имеет встроенный таймер и подключается к приложению через WiFi.
Наушники Xiaomi Redmi AirDots – 19.03$
реклама
Bluetooth наушники отлично сидят в ушах благодаря эргономичной форме. В комплекте поставляется кейс для зарядки. Сами наушники обладают встроенным микрофоном для звонков.
Xiaomi MIJia iHealth Thermometer – 26.12$
Умный термометр со встроенным инфракрасным датчиком позволит измерить температуру тела с точностью до 0,1 градуса. Градусник не нужно прикладывать к телу - он работает на расстоянии. Имеет простой и понятный дизайн.
Зубная щетка Xiaomi MIJia Doctor BET-C01 – 22.30$
Электрическая щетка, обладающая мощным мотором и запасными сменными насадками. Имеет несколько уровней скоростей вращения, влагозащиту и кейс для зарядки устройства.
Термос сохраняет температуру продуктов 24 часа. Подходит как для холодных, таки для горячих жидкостей. Объем - 475 мл. Удобная форма и качественные материалы.
реклама
Водяная помпа Xiaomi Mijia 3LIFE – 10.87$
Позволит с легкостью перекачивать жидкость из бутыли объемом 19 л. Обладает сенсорной кнопкой для включения, длинной трубкой, которая помещается в бутыль и хромированным носиком.
Xiaomi Mijia Bluetooth гигротермограф – 10.88$
реклама
Определяет температуру и относительную влажность воздуха в помещении. Подключается к системе умного дома Xiaomi через Bluetooth. Работает от батареек и имеет удобное крепление на стену.
Термометр для крана Xiaomi Youpin – 13.56$
рекламаСветодиодный экран устанавливается на кран или душ и показывает температуру воды на LED дисплее. Для крепления используется гайка и прокладка. Дисплей имеет возможность вращения.
Аэратор на кран Xiaomi DABAI – 8.08$
Насадка легко закрепляется на кухонном кране. Позволяет регулировать размер и форму струи. Сделана из хромированных материалов, что увеличивает срок службы.
реклама
Все актуальны купоны и подборки гаджетов постоянно публикуются на нашем канале. Подписывайтесь!
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила