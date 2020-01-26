Подборка оригинальных гаджетов и аксессуаров с Aliexpress. Часть 11 + купоны до 29.01.2020
Алиэкспресс не перестает нас радовать! Сколько всего интересного можно там найти. Возможно, представленные ниже полезные мелочи помогут вам дома и на работе.
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До 29 января 2020 года вы можете использовать следующие купоны:
рекламаCM200 - скидка 200 рублей (~3,23$) при покупке от 2000 рублей (~32,3$),
CM400 - скидка 400 рублей (~6,46$) при покупке от 4000 рублей (~64,6$),
CM600 - скидка 600 рублей (~9,69$) при покупке от 6000 рублей (~96,9$
Душевая насадка с динамиком Bluetooth – 29,32$
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Многие часто поют в душе. Вы с легкостью можете установить душевую насадку с Bluetooth-динамиком. Вы также можете снять динамик, чтобы использовать его в другом месте.
Получите удовольствие от использования этих сотовых светодиодных панелей. Лампы работают с сенсорным управлением и могут гореть разными цветами.
Держатель для планшета и смартфона – 11,72$
Поддерживать смартфон на некоторое время легко. Но что, если вам продолжительное время нужно держать планшет. Вы можете попробовать использовать данное приспособление для освобождения рук.
Объектив для камеры смартфона - 12,07$
Этот объектив для камеры смартфона очень устойчив. Он оснащен штативом и держателем для вашего смартфона, так что смартфон будет надежно зафиксирован. Вы также можете использовать его как телескоп.
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Устройство для удаления вредных веществ из фруктов и овощей – 43,44$
Прежде чем есть фрукты и овощи, всегда полезно мыть их некоторое время. Если вы считаете, что полоскания водой недостаточно, то найдите этот гаджет, который полностью стерилизует ваши фрукты и овощи, дезинфицирует и удаляет с него вредные вещества.
Многофункциональный держатель для гаджетов – 18,85$
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Вы всегда забываете, куда кладете свой iPad? Ваш смартфон валяется где-то в доме? А ваш планшет не был замечен в течение нескольких дней? Тогда, возможно, пришло время для держателя, на котором можно разместить все ваши устройства вместе.
Беспроводное зарядное устройство Xiaomi MI 20 Вт - 12,61$
рекламаСоотношение цены и качества продуктов Xiaomi, как правило, очень хорошее. Вот почему мы включили гаджет Xiaomi в этот список. А именно, беспроводное зарядное устройство Xiaomi MI 20 Вт с QI. Оно имеет встроенный вентилятор. Беспроводное зарядное устройство отключается автоматически, если на зарядном устройстве есть что-то кроме смартфона или умных часов.
Мы все иногда что-то теряем. Подумайте о своих ключах, сумке, собаке или кошке. Тот, кто часто теряет свою собаку или кошку, может приобрести этот гаджет. Вы можете легко прикрепить этот трекер в виде капли к чему-либо. Вы можете отслеживать его везде с помощью бесплатного приложения на вашем смартфоне.
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Сейф с кодовым замком – 20,46$
Вы могли оставить свои вещи в безопасности в 1980-х годы, но сейчас, к сожалению, это уже не всегда возможно. И даже если бы это было возможно, мы не чувствовали себя комфортно при этом. Логично, потому что у большинства людей одни смартфоны стоят небольшого состояния. Храните свои вещи в этом удобном сейфе. Не только на пляже, но и в тренажерном зале, например.
рекламаЧехол с закаленным стеклом для Apple Watch – 2,98$
Вы настолько неуклюжи, что просто бампера недостаточно? Попробуйте этот бампер с закаленным стеклом. Этот гаджет спасет ваши драгоценные Apple Watch от царапин.
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