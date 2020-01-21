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Этим телефонам не страшны ни сильная жара, ни постоянные падения, ни падения в воду или ни пыль и грязь. Вы найдете только самые прочные и полностью водонепроницаемые смартфоны 2019 года.

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Последняя модель прочного смартфона от Ulefone - Armor 6. У Ulefone уже есть множество прочных смартфонов среднего класса, но Armor 6 отличается от них, так как в нем используется более мощный процессор MediaTek. Helio P60 превращает этот телефон из массивного кирпича с отличным временем автономной работы в отличный повседневный телефон на Android.

Armor 6 получил сертификат MIL-STD (810g) и имеет высшую степень защиты - IP69K.

Хотя в этом списке есть множество более дешевых телефонов, просто знайте, что Armor 6 имеет дисплей Full HD и функцию беспроводной зарядки Qi. Это важно, поскольку самый большой разрушитель прочных телефонов - попадание минералов, грязи и воды в зарядный порт.

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IP69K водонепроницаемый рейтинг, MIL-STD (810 г), GPS (GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Baidu), Gorilla Glass 5, рабочая температура от -20 ° C до + 60 ° C, беспроводная зарядка Qi.

Дисплей: 6,2 ″ FHD + (1080 × 2280)

PPI: 406

CPU: Helio P60 (8-ядерный)

RAM: 6 ГБ

Память: 128 ГБ (расширяемая 256 ГБ)

ОС: Android 8.1

Задняя камера: 16MP + 8MP

Селфи-камера: 8MP

WiFi: двухдиапазонный

NFC: ДА

Аккумулятор: 4900 мАч

Вес: 267 грамм

AGM X3 – 458,19$

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AGM X3 - самый мощный и прочный смартфон в мире благодаря своему флагманскому процессору Snapdragon 845.

Обладая полной водонепроницаемостью IP68, а также защитой от падения MIL-STD-810G, смартфон можно использовать, не снимая перчаток, что делает его отличным выбором для тех, кто работает в холодную погоду.

Сотрудничество с производителем звука JBL воплотилось в набор из двух задних динамиков, обеспечивающих кристально чистый звук. И, наконец, мы получаем беспроводную зарядку, NFC и отличную 24-мегапиксельную двойную заднюю камеру.

AGM X3 весит 200 грамм. У данного телефона есть только один недостаток - он все еще работает на устаревшей Android 8.1.

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Характеристики: IP68, водонепроницаемый рейтинг (1,5 м), MIL-STD-810G, рабочая температура от -25 ° C до 55 ° C, стекло Gorilla Glass 5, барометр, выдерживает падение с высоты 120 см, 10 Вт зарядка.

Дисплей: 5,99 ″ FHD + (2160 × 1080)

PPI: 403

Процессор: Snapdragon 845 (8-ядерный)

RAM: 8 ГБ

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ROM: 64 ГБ

ОС: Android 8.1

Задняя камера: 24MP + 12MP

Селфи камера: 20MP

WiFi: двухдиапазонный

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NFC: ДА

Аккумулятор: 4100 мАч

Вес: 200 грамм

Cubot Quest – 139,99$

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Если вам не нужны все дополнительные функции, и вы хотите сосредоточиться исключительно на прочности, тогда обратите внимание на Cubot Quest.

При толщине 8,8 мм и весе 180 грамм, это один из самых легких в мире защищенных телефонов с сертификацией IP68. В отличие от предыдущей попытки Cubot создать надежный телефон (Cubot King Kong 3), Quest по-прежнему имеет такие функции, как NFC, процессор Helio и много оперативной памяти для бесперебойной работы Android.

Дисплей имеет разрешение HD 1440 × 720 (292 PPI), защищен Gorilla Glass 5. MediaTek Helio P22, несмотря на свою бюджетность, быстро работает Android 9. Другие плюсы включают заднюю камеру Sony IMX и настраиваемую кнопку сбоку, которая может быть связана с оплатой при помощи NFC или камерой.

Дисплей: 5,5 ″ HD (1440 × 720)

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PPI: 292

CPU: Helio P22 (8-ядерный)

RAM: 4 ГБ

Память: 64 ГБ (расширяемая 128 ГБ)

ОС: Android 9

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Задняя камера: 12MP + 2MP

Селфи-камера: 8MP

WiFi: двухдиапазонный

NFC: ДА

Аккумулятор: 4000 мАч

Вес: 180 грамм

Blackview BV9600 Plus – 304,49$

Blackview BV9600 Plus является преемником популярного BV9500 Plus, но с парочкой потрясающих обновлений.

Прямо из коробки он работает под управлением Android 9 Pie, оснащен очень мощным процессором Helio P60, дисплеем Full HD AMOLED, сканером отпечатков пальцев с боковой стороны и большим 6,21-дюймовым дисплеем.

Сертификаты: IP68 / IP69K, MIL-STD-810G

Рабочая температура от -30 ° C до 60 ° C

Дисплей: 6,21 ″ FHD + (1080 × 1248)

PPI: 404

CPU: Helio P60 (8-ядерный)

RAM: 6 ГБ

Память: 128 ГБ (расширяемая 128 ГБ)

ОС: Android 9 Pie

Задняя камера: 16MP + 8MP

Селфи-камера: 8MP

WiFi: двухдиапазонный

NFC: ДА

Аккумулятор: 5580 мАч

Вес: 268 грамм

Doogee S40 – 79.99$

Doogee S40 сохраняет все традиции предыдущих моделей S80 и S90, но снижает производительность, делая его самым доступным смартфоном IP69K & MIL-STD (810g).

Он оснащен новейшей ОС Android 9 Pie и весит около 238 грамм. Со старым ЦП, 2 ГБ ОЗУ и всего 16 ГБ памяти определенно не является высокопроизводительным. Кроме того, разрешение экрана было уменьшено до разрешения 480 × 960 пикселей, что означает, что текст и изображения будут отображаться не совсем четко.

Если вы ищете дешевый смартфон, который вы можете спокойно уронить в воду или выронить на лестнице, то S40 - именно для вас!

IP68 / IP69K (1,5 м), водонепроницаемый, MIL-STD-810G

Рабочая температура от -30 до 60 ° C

Стекло Gorilla Glass 4

Дисплей: 5,5 ″ (480 × 960)

PPI: 195

CPU: MT6739 (4-ядерный)

RAM: 2 ГБ

Память: 16 ГБ (расширяемая 32 ГБ)

ОС: Android 9 Pie

Задняя камера: 8MP + 5MP

Селфи камера: 5MP

WiFi: да

NFC: ДА

Аккумулятор: 4650 мАч

Вес: 268 грамм

Doogee S90 – 246,67$

При толщине 14 мм и весе 300 грамм в S90 установлена впечатляющая батарея емкостью 5050 мАч, которой более чем достаточно для двухдневного использования.

Задняя камера и камера для селфи из серии Sony IMX, а мод Night Vision Mod предлагает 12-кратное увеличение для легкой съемки любой ночной сцены.

С точки зрения производительности производитель предлагает четырехъядерный процессор MediaTek P60 в сочетании со 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ в стандартной комплектации. Вы также можете добавить карту Micro-SD объемом до 256 ГБ. К сожалению, Doogee S90 по-прежнему работает на устаревшей ОС Android 8.1, даже, несмотря на то, что он выпущен в 2019 году.

IP69K, MIL-STD-810G

Режим Walkie Talkie

Аккумуляторный модуль

Модуль ночного видения

Защита от пыли и грязи

Рабочие температуры от -30 ° C до + 60 ° C

Компас

Барометр

Стекло Gorilla Glass 4

беспроводная 10 Вт зарядка

Рамка из титанового сплава

Дисплей: 5,99 ″ FHD + (1080 × 2246)

PPI: 403

CPU: Helio P60 (8-ядерный)

RAM: 6 ГБ

Память: 128 ГБ (расширяемая до 256 ГБ)

ОС: Android 8.1

Задняя камера: 16MP + 8MP

Селфи-камера: 8MP

WiFi: двухдиапазонный (a, b, g, n)

NFC: ДА

Аккумулятор: 5050 мАч

Вес: 300 грамм

Doogee S80 – 329,99$

Похоже, что у каждого крупного надежного телефона скоро будет режим Walkie Talkie! Doogee S80 поставляется со съемной антенной, что позволяет использовать его в качестве портативной рации с радиусом действия 5-10 км.

Он поставляется со всеми обычными сертификатами защищенности, а также с более высоким рейтингом IP69K, что означает, что он может работать как с высокотемпературными струями воды под давлением, так и с погружением.

Что действительно делает этот смартфон лучшим другом для любителей приключений на свежем воздухе, так это гигантский аккумулятор емкостью 10080 мАч, который обеспечит вам более чем 4-х дневное использование!

Что касается производительности, S80 находится в среднем диапазоне с 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти (+ пространство для расширения) и энергоэффективным Helio P23.

S80 имеет 16-мегапиксельную селфи-камеру Samsung в сочетании с двухлинзовой задней камерой Sony IMX363 (12 мегапикселей + 5 мегапикселей), которой более чем достаточно для четких, ярких фотографий.

Толщины 21 мм и веса 398 грамм достаточно, чтобы отпугнуть людей от покупки, но помните, что это полноценная рация Walkie Talkie (DMR), а также отличный смартфон среднего класса!

Прочность: IP69K, MIL-STD-810G

Режим рации

Защита от пыли и грязи

Рабочая температура от -30 ° C до + 60 ° C

Компас

Барометр

Дисплей: 5,99 ″ FHD + (1080 × 2160)

PPI: 403

CPU: Helio P23 (8-ядерный)

RAM: 6 ГБ

Память: 64 ГБ (расширяемая 128 ГБ)

ОС: Android 8.1

Задняя камера: 13MP + 8MP

Селфи-камера: 8MP

WiFi: двухдиапазонный (a, b, g, n)

NFC: ДА

Аккумулятор: 10080 мАч

Вес: 398 грамм

Ulefone Armor 5s – 139.99$

Armor 5s по-прежнему остается самым красивым защищенным телефоном, на который можно положиться. Это также самый первый защищенный телефон с прорезью на дисплее и впечатляющим соотношением экрана к телу - более 91%!

Он полностью водонепроницаем до уровня IP68, что позволяет погружать Armor 5s в воду на глубину 1,5 метра на срок до 60 минут. Он также имеет беспроводную зарядку 10 Вт, поэтому вам не придется возиться с USB-портом во время зарядки. Сама батарея имеет емкость 5000 мАч - этого более чем достаточно для работы в течение двух дней.

Блестящая задняя часть телефона изготовлена из устойчивого к царапинам небьющегося акрила с усиленным бампером для защиты от падений. Все это удерживается центральным металлическим шасси.

IP68 водонепроницаемый до 1,5 метров в течение 60 минут

Пыленепроницаемый

Gorilla Glass 4

Дисплей: 5,85 ″ HD + (1512 × 720)

PPI: 286

CPU: Helio P23 (8-ядерный)

RAM: 4 ГБ

Память: 64 ГБ (расширяемая 256 ГБ)

ОС: Android 8.1

Задняя камера: 16MP + 5MP

Селфи камера: 13MP

WiFi: двухдиапазонный n

NFC: Да

Аккумулятор: 5000 мАч

Вес: 228 грамм

Blackview BV9500 Pro – 399,99$

Blackview - король надежных телефонов. Компания годами производила надежные смартфоны и имеет опыт в создании одних из самых крутых смартфонов за всю историю!

BV9500 Pro является одним из них и имеет высочайшую степень защиты IP69K. Чтобы получить этот рейтинг, BV9500 был обработан струями воды под высоким давлением при 80 ° C. Он также прошел испытания на падение и удар MIL-STD-810G.

Мы также получаем сканер отпечатков пальцев, NFC и беспроводную зарядку для огромной батареи емкостью 10000 мАч. Это один из самых тяжелых смартфонов, который весит 365 грамм.

Есть также винт на антенне, чтобы вы могли использовать телефон в качестве рации!

Надежная защита: IP69K водонепроницаемый, 120 минут погружения в воду на 1,8 м

Защита от пыли

Защита от дождя

Стекло Gorilla Glass

Дисплей: 5,7 ″ FHD + (2160 × 1080)

PPI: 425

CPU: Helio P23 (8-ядерный)

RAM: 6 ГБ

Память: 128 ГБ (расширяемая 128 ГБ)

ОС: Android 8.1

Задняя камера: 16MP + 2MP

Селфи камера: 13MP

WiFi: 2,4 ГГц (a, b, g, n)

NFC: ДА

Аккумулятор: 10000 мАч

Вес: 365 грамм

Doogee S55 – 129.99$

Doogee S55 имеет алюминиевый корпус, окруженный усиленными защитными бамперами TPU. В нем используется текстурированная кожаная вставка для улучшения сцепления и имеет класс защиты IP68 для погружения на глубину 1,5 м в течение 24 часов.

Защищает дисплей Gorilla Glass, смартфон сертифицирован для работы при экстремальных температурах от + 60 ° C до минус 30 ° C. S55 - одна из бюджетных надежных трубок Doogee.

IP68 Водонепроницаемость (1,5 м в течение 24 часов)

Рабочая температура от -30 ° C до 60 ° C

Gorilla Glass 3

Дисплей: 5,5 ″ HD + (720 × 1440) PPI: 292

CPU: MediaTek 6750T (8-ядерный)

RAM: 4 ГБ

Память: 64 ГБ (расширяемая 128 ГБ)

ОС: Android 8.0

Задняя камера: 13MP + 8MP

Селфи камера: 5MP

WiFi: двухдиапазонный (a, b, g, n)

NFC: Да

Аккумулятор: 5500 mAh

Вес: 265 грамм

Cubot King Kong 3 – 159.99$

Выпуск Cubot King Kong был провальным. Он был недостаточно мощным и не выделялся на фоне конкурентов. Cubot King Kong 3 получил очень необходимые улучшения производительности. Наиболее заметные - NFC, большой аккумулятор и защита Gorilla Glass.

Возможно, он не защищен как некоторые модели, но на его стороне цена - это один из самых дешевых телефонов в этом списке.

IP68, 1,5 метра для 30-минутного погружения в воду

Пыленепроницаемый

Водонепроницаемый

Сканер отпечатков пальцев

Стекло Gorilla Glass

Рабочая температура от -30 ° C до 60 ° C

Дисплей: 5,5 ″ HD + (720 × 1440)

PPI: 292

CPU: Helio P23 (8-ядерный)

RAM: 4 ГБ

Память: 64 ГБ (расширяемая 128 ГБ)

ОС: Android 8.1

Задняя камера: 16MP + 2MP

Селфи камера: 13MP

WiFi: двухдиапазонный (a, b, g, n)

NFC: ДА

Аккумулятор: 6000 мАч

Вес: 280 грамм