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Microsoft официально объявила, что отказывается от поддержки Windows 7. Это произошло спустя почти 11 лет после того, как чрезвычайно популярная операционная система была впервые показана в Нью-Йорке. Операционная система стала заменой для Windows Vista, которая была выпущена до этого, и, действительно, она оказалась достойной заменой.

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Windows 7 продолжала набирать такую популярность, что даже Windows 8 не нашлось места рядом с ней. Даже Windows 10 пришлось ждать почти 4 года, прежде чем она смогла превзойти рыночную долю Windows 7. Доступные данные от Netmarketshare показывают, что миллионы ПК во всем мире по-прежнему работают под управлением Windows 7, операционной системе, работающей на 26 процентах всех ПК.

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Microsoft даже пришлось попытаться заставить людей перейти на Windows 10 бесплатно. Несмотря на это, все еще существуют десятки миллионов компьютеров, работающих под управлением Windows 7. Теперь эти компьютеры останутся уязвимыми для эксплойтов и уязвимостей безопасности. С сегодняшнего дня (среда) для пользователей Windows 7 появится полноэкранное уведомление, предупреждающее о том, что система больше не поддерживается.

Компании и пользователи Windows 7 смогут оплачивать расширенные обновления безопасности, но для некоторых это может оказаться дорогостоящим мероприятием. Расширенные обновления для Windows 7 Enterprise составят примерно 25 долларов США за машину, а в 2021 году их стоимость удвоится до 50 долларов США на устройство, а в 2022 году - до 100 долларов США. Пользователи Windows 7 Pro пострадают больше всего, поскольку обновления расширенной безопасности начинаются с 50 долларов США за машину и будут расти до 100 долларов в 2021 году и 200 долларов в 2022 году. Эти затраты, естественно, будут варьироваться в зависимости от количества ПК, используемых в бизнесе, но они все равно будут существенными для крупных фирм.