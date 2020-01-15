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Realme X50 5G скоро появится в России

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Realme X50 5G готов к выходу в продажу в России. Однако более точные детали, такие как дата выхода и точные цены, еще не объявлены.

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В 2019 году МТС, ведущий сетевой оператор в России, обеспечил покрытие 5G в некоторых городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Примечательно, что инфраструктура и оборудование, используемые поставщиком услуг для более быстрой полосы пропускания, произведены компанией Huawei. 

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Таким образом, Россия постепенно превращается в еще один жизнеспособный рынок смартфонов 5G, такой как США и Канада. Следовательно, китайские производители смартфонов, такие как Realme, могут запустить свои смартфоны с поддержкой 5G. На данный момент Китай и Южная Корея находятся на переднем крае развития сетей, но ожидается, что к концу этого года этому примеру последуют и другие страны.

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Realme X50 5G - это смартфон с процессором Qualcomm Snapdragon 765G, в котором имеется встроенный модем X52, благодаря чему он способен работать в сети 5G. Имейте в виду, что он поддерживает только 5-ГГц частоту, поэтому его использование будет ограничено поддержкой провайдера / оператора сети. Проще говоря, Realme X50 5G будет поддерживаться в сети МТС, но не будет работать с Tele2, поскольку последняя запустила сеть mmWave only (в партнерстве с Ericsson) в Москве.

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Realme X50 5G - смартфон среднего класса, оснащенный четырьмя камерами на задней панели. Он питается от большой батареи емкостью 4,200 мАч и выпускается с оперативной памятью до 12 ГБ и внутренней памятью до 256 ГБ. Максимальный вариант стоит 2999 юаней, что примерно равно 432 долларам США.

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