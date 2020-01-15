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Сертифицированный Xiaomi разработчик смартфонов Pocophone собирается представить свой новый телефон в ближайшее время в 2020 году.

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Это будет Pocophone F2, преемник ранее представленного Pocophone F1. В течение последних нескольких месяцев мы сталкивались с различными слухами о запуске этого устройства. В прошлом месяце мы узнали от глобального директора компании Alvin Tse, который сказал, что смартфон Xiaomi Pocophone F2 скоро станет реальностью в этом году. Но теперь мы получили веское доказательство, подтверждающее эту новость, благодаря приложенной компанией заявке на товарный знак.

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Согласно сообщениям, Xiaomi Pocophone подала заявку на товарный знак для телефона Xiaomi Pocophone F2. Компания подала заявку на блокировку товарного знака для телефона Poco F2. Следовательно, можно предположить, что преемник Poco F1 находится на завершающей стадии разработки и на пути к производственной площадке.

Pocophone F1 был одним из самых успешных телефонов, выпущенных в последние годы. С тех пор пользователи с нетерпением ждали его преемника с некоторыми улучшенными характеристиками. В скором времени, по слухам, должно появиться изображение Pocophone F2, а недавние утечки из заявок на товарные знаки подкрепляют известие о выпуске телефона.

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Если все произойдет в соответствии с планами, мы скоро получим в руки смартфон Pocophone F2.