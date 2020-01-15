Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Запуск Xiaomi Pocophone F2 может произойти в ближайшее время

для раздела Блоги
+
Цены на память снижены на 30% - пора брать
9700K кардинально дешевле чем везде - разбивай копилку!
Большое снижение цен на RTX 2070
Дешевая и крутая RTX 2080 Ti - дешевле нет нигде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сертифицированный Xiaomi разработчик смартфонов Pocophone собирается представить свой новый телефон в ближайшее время в 2020 году.

реклама

Это будет Pocophone F2, преемник ранее представленного Pocophone F1. В течение последних нескольких месяцев мы сталкивались с различными слухами о запуске этого устройства. В прошлом месяце мы узнали от глобального директора компании Alvin Tse, который сказал, что смартфон Xiaomi Pocophone F2 скоро станет реальностью в этом году. Но теперь мы получили веское доказательство, подтверждающее эту новость, благодаря приложенной компанией заявке на товарный знак.

реклама

Согласно сообщениям, Xiaomi Pocophone подала заявку на товарный знак для телефона Xiaomi Pocophone F2. Компания подала заявку на блокировку товарного знака для телефона Poco F2. Следовательно, можно предположить, что преемник Poco F1 находится на завершающей стадии разработки и на пути к производственной площадке.

Pocophone F1 был одним из самых успешных телефонов, выпущенных в последние годы. С тех пор пользователи с нетерпением ждали его преемника с некоторыми улучшенными характеристиками. В скором времени, по слухам, должно появиться изображение Pocophone F2, а недавние утечки из заявок на товарные знаки подкрепляют известие о выпуске телефона.

реклама

Если все произойдет в соответствии с планами, мы скоро получим в руки смартфон Pocophone F2. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi pocophone poco f1 poco pocophone f2 poco f2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
44
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
14
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
434
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
50
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
40

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 434
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 135
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 44
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 50

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 2060 уже продается за 279 долларов - Radeon RX 5600 XT стал неинтересен ещё до начала продаж
101
Новые процессоры AMD Ryzen 4000 Renoir обходят Intel Ice Lake со значительным отрывом в 30%
57
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam (обновлено)
27
Экспансия трассировки лучей в игровом сегменте будет двигать выручку NVIDIA вверх
6
Microsoft может закрыть магазин приложений Windows 10
28
Флагманская видеокарта Radeon RX 5950 XT была замечена на просторах интернета
11
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
53
AMD Radeon RX 5500 XT против Nvidia GeForce GTX 1660 – выбираем лучшую бюджетную видеокарту зимы 2020 года вместе с экспертами tomshardware
27
Самые продаваемые процессоры и видеокарты 2019 года в России по версии Яндекс.Маркета
11
Из Steam пропала GTA IV, виноватой в этом оказалась Microsoft
14
Новая критическая уязвимость ставит под угрозу все ОС Windows за 20 лет - ошибка в crypt32.dll позволит вредоносным программам обманывать антивирусы и выдавать себя за легальное ПО
17
Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X
88
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
14
6-ядерный Intel Core i5-10600 с поддержкой Hyper-Threading оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
32
Видеокарты серий Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800 вновь замечены в официальных документах
5
Загадочный 22-ядерный Intel Core i9-10990XE превзошёл AMD Ryzen Threadripper 3960X в бенчмарке Cinebench
34
В Сеть просочилась пачка новых скриншотов из Half-Life Alyx
9
Выпущена самая дорогая клавиатура за 10 тысяч долларов
10
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 уступил AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
30
Intel Core i9-10990XE может получить 22 ядра с частотой до 5 ГГц и TDP в 380 Вт
49

Популярные статьи

Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
265
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
44
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
75
Выбор лучшей видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
15
Сборка компактного игрового системника
27
Система на Ryzen Threadripper 3970X. Корпус Be quiet Dark Base 900 — оценка эффективности охлаждения на «лабораторном стенде»
28

Сейчас обсуждают

Денис Степоненко
13:37
В названии к статье написано трассировка лучей - ещё одна бесполезная технология. Лучше бы вместо трассировки лучей написали бы RTX - ещё одна бесполезная технология от Nvidia, а то люди могут подумат...
Мнение: трассировка лучей – ещё одна бесполезная технология
Вячеслав Долгополов
13:30
так это все правда, а ты обижаешься, я понимаю тебе это тяжело признать, но только не плачь, справишься. Вон с адамом иди посиди на бутылке , может полегчает.
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
worlock
13:30
Ну и да, нужно ещё объяснять, что проц на 32-64 ведра немного не то, что требуется для игр. Через чур я бы даже сказал тупые стали.
AMD дала понять, кому не советует покупать Ryzen Threadripper 3990X за $3990
Вячеслав Долгополов
13:29
на бутылке ты сидишь со своей мамашей, сделавшей тебя таким дауном. А проецируешь на других(( нехорошо так(
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
Crash
13:29
Я хочу сказать, что в ваших головушках каша, мягко выражаясь. Вы и СССР чтите, и батюшку царя к мученикам и чуть ли не к святым причисляете. При этом убийца лежит на Красной площади для поломничества....
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
Y0!
13:28
MSRP 1066: 299$ MSRP 5700: 349$ А то, как задирали цены криптовалютные барыги в разные годы, никакого отношения к сегментам не имеет. Если 1066 продают за MSRP 1070S - это не поднимает её из среднего ...
С 2016 года в среднем сегменте видеокарт почти нет прироста производительности
Максим Ширшов
13:27
Инертность развития игровых движков дает некоторую фору Intel процессорам. Поэтому кто берет только ради игр компьютер и нет ничего важнее FPS, стоит взять Intel. Для создателей контента сейчас AMD вс...
Intel Core i7-10700 с 8 ядрами и поддержкой Hyper-Threading не смог превзойти AMD Ryzen 7 3800X в бенчмарке 3DMark 11
Pris
13:26
а для тебя нет разницы Гбайт/с и Гбит/с? )
Первые в мире портативный SSD WD SanDisk 8 ТБ со скоростью 20 Гбит/с и флэшка 1 ТБ представлены на CES 2020
wwr222
13:25
Если только со стыда...Ощущение,что на каком-то гомосятном сайте находишся. Есть шанс,что нас вынудят это сделать,если захочется комфортного геймплея.Хотя на данный момент,топовых процессоров за глаза...
Новые данные о производительности 10-ядерного процессора Intel семейства Comet Lake-S — новинка уступает даже AMD Ryzen 7 3800X
Adam Smith
13:24
Славику на бутылке виднее и не спорь с ним)))
Всеобщая мобилизация: соотечественник призывает поднять российский оверклокинг с колен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем