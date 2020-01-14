Все актуальны купоны и подборки гаджетов постоянно публикуются на нашем канале. Подписывайтесь!





Рады вам сообщить, что AliExpress запускает новые акции:

реклама

Скидки до 70% на внешние аккумуляторы ROMOSS.

Период акции: 14 января (11:00 МСК) - 17 января (10:59 МСК)

реклама

На странице бренда вы можете получить купоны:

- скидка 1$ при покупке от 25$

- скидка 2$ при покупке от 49$

- скидка 3$ при покупке от 99$

- скидка 5$ при покупке от 169$

ROMOSS Sense 8 + от 17,54$ (при покупке через приложение)/ от 17,95$(при покупке на сайте)

Внешний аккумулятор емкостью 30000 мАч можно будет купить со значительной скидкой в период с 15 по 16 января 2020 года (обычная цена – от 24,48$). Прекрасно подойдет для долгих путешествий. Устройство имеет три выходных порта (два из них - 5 В 3A или 9 В 2A или 12 В 1.5A и один порт - 5 В 2.1A), а также три входных порта - Micro USB (5 В 2 А или 9 В 2 А), Type C (5 В 2 А или 9 В 2 А) и Lightning (5 В 2 А). Размеры аккумулятора составляют 16,7*8*3,28см при весе 671 грамм.

ROMOSS LT20 от 13,55$ (при покупке через приложение)/ от 13,82$(при покупке на сайте)

Внешний аккумулятор емкостью 20000 мАч имеет два выходных порта (5 В 1A и 5 В 2,1 A), а также три входных порта - Micro USB, Type C и Lightning (все - 5 В 2,1 А). Размеры аккумулятора составляют 13,8*6,2*2,15см при весе 472 грамма.

ROMOSS Ares 10 от 8,33$ (при покупке через приложение)/ от 8,58$(при покупке на сайте)

реклама

Внешний аккумулятор емкостью 10000 мАч имеет два выходных порта (5 В 1A и 5 В 2,1 A), а также три входных порта - Micro USB, Type C и Lightning (все - 5 В 2,1 А). Данный аккумулятор не занимает много места и может с легкостью поместиться в кармане. Размеры аккумулятора составляют 9,35*6,35*2,45см при весе 213 грамм.

Скидки до 50% на товары для дома, инструменты и садовую технику.

Период акции: 14 января (11:00 МСК) - 18 января (10:59 МСК)

реклама

Набор для ремонта NEWACALOX 48 В 1 – 14,99$





Набор для ремонта NEWACALOX сделан из легированной стали.

48 сменных бит могут быть полезны при обслуживании камер, часов, магнитофонов, клавиатур, телефонов, ноутбуков и т.д. Все элементы набора имеют двойную антикоррозийную обработку.

реклама

AUSDOM TW01 – 16,81$





Беспроводные наушники AUSDOM TW01 TWS поддерживают Bluetooth 5.0. Время воспроизведения музыки до 8 часов. Емкость аккумулятора наушников составляет 50 мАч, а зарядного бокса – 600 мАч.

реклама





Отличный смартфон от Xiaomi. Работает на процессоре Snapdragon 855. Размер AMOLED 3D экрана составляет 6,39". Смартфон снабжен тройной задней камерой 48МП, а также 20-мегапискельной селфи-камерой. Емкость аккумулятора – 4000 мАч. Имеется четыре варианта цвета на выбор: черный, синий, красный, белый.

Скидка до 70% на массажеры.

реклама

Период акции: 14 января (11:00 МСК) - 16 января (10:59 МСК)

Скидки до 50% на электронику и аксессуары.

Период акции: 14 января (11:00 МСК) - 20 января (10:59 МСК)

реклама





Смарт-часы имеют водонепроницаемый корпус. Имеют встроенный пульсометр, шагомер, секундомер, монитор артериального давления, монитор кислорода в крови, монитор сна, напоминание о звонках и сообщениях. Поддерживают спортивные режимы: ходьба, бег, езда на велосипеде, бадминтон, баскетбол, футбол, плавание. Размер IPS экрана составляет 1,3 дюйма, разрешение 240*240 пикселей. Емкость батареи составляет 180 мАч, что позволяет работать до 15 дней в режиме ожидания и 7-10 дней в режиме активного использования. Размеры устройства составляют 42*35*10,6 мм при весе 49 грамм.

Магнитный кабель FPU -1,81$

реклама

Различные варианты штекеров подойдут к любой модели смартфона (Micro USB, Type C и Lightning). Быстрая зарядка 2.4A доступна только для iPhone, не поддерживается быстрая зарядка для устройств Micro USB и type-C.

Беспроводная клавиатура VONTAR i8 – 6,71$





Клавиатура имеет подсветку клавиш, работает либо от встроенного аккумулятора, либо от батареек AAA. Реализована поддержка Windows 2000, XP, Vista, Windows CE, Windows 7, Android, Mac OS X, Linux.