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Xiaomi 20,000mAh Powerbank за 28,66$

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Внешний аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч. С ним вы можете заряжать свой смартфон несколько раз. Благодаря двум USB-портам вы можете заряжать несколько устройств одновременно.

Жилет с подогревом за 14.44$

Носить грелку возле тела неудобно, мы все это знаем. Но если вы не хотите замерзнуть вы можете использовать этот жилет с электрическим нагревом.

Переводчик за 34.83$

К сожалению, большинство из нас не знает нескольких иностранных языков. Изучение языков требует много времени. Данный гаджет поможет вам в сложной ситуации.

Замок со сканером отпечатков пальцев за 12.86$

Ключи от замка могут быть потеряны. К счастью есть выход – замок со сканером отпечатков пальцев. Вот почему этот замок так удобен. При условии, что аккумулятор не разряжен, конечно. Тогда он просто будет заблокирован, пока не будет снова заряжен.

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На Али вы найдете большое количество умных часов за небольшую цену. Например, те, кто не хочет покупать Apple Watch или Fitbit, могут обратить внимание на эти часы. Эти умные часы работают с iOS и Android. Часы имеют много умных функций (пульсометр, монитор артериального давления, монитор сна и другие функции отслеживания вашей деятельности).

Xiaomi Mijia light за 9.32$

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Эта забавная лампа от китайского производителя красива и многофункциональна. Она остается сбалансированной на держателе благодаря магниту, но ее также можно носить в качестве фонарика. Лампа представляет собой полусферу, поэтому вы можете повернуть ее на 360 градусов. Вы также можете установить ее на стену. Свет мягкий, поэтому вы можете его использовать как ночник.

43-дюймовый телевизор Xiaomi Smart MI TV 4S за 262.68$

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У этого телевизора есть поддержка 4K-LCD для HDR. Кроме того, телевизор имеет три разъема HDMI, три порта USB, а также поддерживает Bluetooth 4.2. Телевизор работает на Android TV 9. Он оснащен пультом дистанционного управления, который работает с голосовым управлением. Вы также можете выбрать также 32-дюймовую или 55-дюймовую версию. Оба больших формата имеют 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

Miiiw Gaming Keyboard за 38.10$

Известный китайский производитель славится отличным соотношением цены и качества. Это также относится и к этой игровой клавиатуре. Клавиатура имеет белую светодиодную подсветку, эргономичный дизайн и различные варианты настройки клавиш.

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Xiaomi электронный планшет для рисования за 17.59$

Электронные планшеты для рисования пользуются популярностью как у дизайнеров, так и у тех, кто хочет усовершенствовать свои навыки рисования. Графический планшет MIJIA LCD - довольно новое пополнение в коллекции Xiaomi. Время автономной работы графического планшета исключительное. Оно длится около 365 дней, даже когда экран включается сто раз в день. Планшет можно использовать для презентаций, а также для воплощения более серьезных замыслов в жизнь.

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Любой, кто считает свою зубную щетку слишком грязной, вероятно, выбросит ее в мусорное ведро. Это логично, если из зубной щетки выпадают щетинки. Если это не так, вы можете очистить щетку с помощью ультрафиолетового излучения.